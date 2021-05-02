Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Antalyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Göztepe maçı 2 Mayıs Pazar günü 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Ufuk, Podolski

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Zulj, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic