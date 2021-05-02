Haberler Süper Lig Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 39. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 09:03 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 09:03
Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Göztepe maçı 2 Mayıs Pazar günü 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Ufuk, Podolski

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Zulj, Soner, , Halil, Ndiaye, Jahovic

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