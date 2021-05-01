Ghezzal damgası! İşte Süper Lig'in panoraması

Süper Lig'de hafta sayısı azaldıkça heyecan artıyor. Ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş , Çaykur Rizespor deplasmanında Rachid Ghezzal'in solosuyla zafere kanat çırptı. Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı golü ve asistiyle yine şovunu yaptı. Sezon başında kontratını TFF'ye son anda teslim eden kurye belki de bu sezonun şampiyonunu belirledi. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün gereksiz atıldığı maçta Alanya engeline takıldı. Alanya'nın 3 topu direkten dönerken Kanarya kural hatası sebebiyle TFF'ye başvuru yaptı. Gözler TFF'nin kararına çevrildi.

GÜÇLÜKLE TUTUNUYOR

Galatasaray evinde iyi kapanan Konyaspor savunmasını uzun süre aşamadı. 2. devrede oyuna giren Ryan Babel'in son anlardaki şutunu Sehic sektirdi. Sarı-kırmızılıların 'tilki' futbolcusu Emre Akbaba savunma arkasına sızıp golü attı. Trabzonspor, Göztepe karşısında yine hücumda sıkıntı yaşadı. Edgar İe'nin yokluğu hız bakımından fazlasıyla arandı. Karadeniz ekibi son dönemdeki beraberlik sayısını 1 maç daha yükseltti. Başakşehir uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Erzurum'u yendi. Kayserispor aldığı 6-3'lük görkemli galibiyetle küme düşme potasından çıktı.

HAFTANIN ASİSTİ: BERTOLACCI

İstanbul ekibinin İtalyan yıldızı müthiş topuk pasıyla Borini'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. O da golünü kaydetti. Bertolacci bu mükemmel pasıyla Ibrahimovic'e hatırlattı.

HAFTANIN KURTARIŞI: UĞURCAN

Göztepe deplasmanında kurtarışlarıyla takımını maçta tuttu. Özellikle Jahovic'in yakın mesafeden şutunda kalesinde büyüdü. Hemen ardından da beraberlik golü geldi.

HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHIR

1-0 yenikken bir de maçın başında 10 kişi kalan Başakşehir müthiş bir geri dönüşe imza attı. Direkt rakibi BB Erzurum'u deplasmanda yenerek kümede kalma adına önemli mesafe kat etti.

CEZA TAHTASI:

KIRMIZI KART

Murawski (Denizli), G.Gönül (F.Bahçe), Obinna (Göztepe) Berat (Trabzonspor), Epureanu (Başakşehir)

SARI KART

Sackey (Hatay), Kamara (Hatay), Dokovic (Ç.Rize) Roca, Bertolacci (Karagümrük), Crivelli (Başakşehir), Emrah (Erzurum), Djilobodji (Gaziantep), Muhar (Kayseri)

HAFTANIN GOLÜ: GHEZZAL

Mahrez, City'ye gidince Leicester onu transfer etmişti. Bu bile ne kadar kaliteli olduğunun kanıtı. Attığı enfes gol kenardaki hocası Yalçın'dan izler taşıyordu.



HAFTANIN SÖZÜ

NURİ ŞAHİN: ANTALYASPOR'UN dünyaca ünlü yıldızı Nuri Şahin, Karagümrük maçı sonrası çarpıcı bir yorumda bulundu. Nuri, "Çok eksiğimiz var ama bahane ararsak karaktersiz, basit futbolcular oluruz. Futbolda bahane üretmek ölümdür" ifadelerini kullanarak gelecek nesil futbolcular için idol olmayı sürdürdü.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Yüzündeki kırıklar sebebiyle operasyon geçiren Falcao, Konya maçında maskeyle oynadı. Rahatsız edici maskeye rağmen kısa bölümde iyi maç çıkardı.

HAFTANIN HOCASI: AYKUT KOCAMAN (BAŞAKŞEHiR)

Deneyımlı çalıştırıcı 1-0 mağlup duruma düştükleri ve maçın başında 10 kişi kaldıkları mücadelede takımını iyi yönetti. Başakşehir deplasmanda Aykut Kocaman'ın usta taktiğiyle BB Erzurum maçını çevirip Süper Lig'de rahat bir nefes almış oldu.

KURAL HATASI VAR MI?

Fenerbahçe'nın Alanyaspor maçındai kazandığı penaltı iptal edilmişti. Birçok otorite yanlış karar olduğunu savundu. Ofsayttaki oyuncu topa hareketlendiğinde topa dokunmadan faulle karşılaşırsa ofsayt olmaz, pozisyon faulle cezalandırılır" maddesini hatırlattılar.