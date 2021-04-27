Son dakika spor haberi: Süper Lig'in zirvesinde nefesler tutuldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Lider Beşiktaş ve takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girdi. Üç puan farkla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş avantajlı olsa da Fenerbahçe ve Galatasaray son ana kadar yarışı bırakmamaya kararlı. Yarın ve perşembe günü üç takım kritik maçlara çıkacak. Puan kaybı halinde ise kartlar yeniden dağıtılacak.
Bu zorlu süreçte tüm gözler hocaların üzerine çevrilmiş durumda. Sergen Yalçın kendine güveniyle, Emre Belözoğlu kazanma hırsı ve oynattığı sonuç odaklı futbolla, Fatih Terim ise devasa tecrübesi ve ligin sonlarında geriden gelip ipi göğüsleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Üç teknik adamdan hangisinin takımını zafere taşıyacağı büyük bir merakla bekleniyor.
İşte Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...