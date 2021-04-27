Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'ndan flaş VAR sözleri! "Kafamız karışıyor"

Galatasaray da istemedi Serdar Tatlı doğru olarak aynı hakemi verdi. Ali Koç, dedi ki 'Biz hakemlerden ve VAR'dan şikayetçiyiz.' Ama bazı kulüplerin söylediği gibi bunu istiyoruz veya stemiyoruz demedi. Yani o aynı hakemin tekrar verilme olasılığının önünü kapattı.





'DOST, ACI SÖYLER'



Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine... Suat Arslanboğa diye bir hakem var. Takip ediyorum. Enteresan kararlar veriyor. Bu hakem ile bazı MHK'ler mukavele yapıyor. Bazılarında bu da olmuyor. Şimdi soru soracağım. Bu hakemin arkasında biri mi var? Maç verilmesini isteyenler ve mukavele yapılmasını isteyenler... Böyle vıdı vıdı etrafında dönen bir hakemin Serdar Tatlı tarafından bazı maçlara hakem bazı maçlara da VAR olarak atanmasını yandan bakarak karşılıyorum. Merak ediyorum.