Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'ndan flaş VAR sözleri! "Kafamız karışıyor"

Kasımpaşa hücumcusunu Fenerbahçe stoperi alttan ve üstten yere indirdi. Hakem Fırat, olmaz öyle şey dedi. VAR'dan da ses çıkmadı. Ya kardeşim pozisyon net, çağır hakemi, kararında devam eder veya vazgeçer. Ofsayttan sonra bir de bu oldu mu o zaman benim kafam karışır. Kamuoyunun da karıştığı gibi.
ALİ KOÇ ÖNÜNÜ KESTİ
Şimdi bunları niye yazıyorum? Tam maçın oynanacağı günden saatler önce Fenerbahçe VAR operatörüyle ilgili bildiri yayınladı. Sonra da bunları yaşadık. Beşiktaşlı yöneticiler salvolar salladı. Fenerbahçe'nin yöneticisi karşılık verdi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç da kavga istemiyoruz dedi. Buraya kadar televizyonlarda gördüklerimizi yazdık. Şimdi gelelim perde arkasına. Bin defa söyledim.
Serdar Tatlı ile çay bile içmedim. Kendisini dürüst bilirim. 'Amma velakin Serdar Tatlı bu hakemleri istemiyoruz' diyen kulüplere o maçta hata yapmadıysa maç vererek doğru yaptı. Hatta kamuoyunda Serdar Tatlı, Erman Toroğu'nun etkisinde kalıp bunu yaptı diyenler de oldu. Yine amma velakin diyip buna cevap verelim; Beşiktaş kulübü istemedi, Sergen söyledi Beşiktaş'ın 2. maçına verdiler.