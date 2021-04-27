Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Gençlerbirliği maçı günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Riberio, Aabid, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Diego, Metehan, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Lima, Sio, Stancu.