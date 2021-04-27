Devler dört nala

Süper Lig'de sona doğru yaklaşılırken zirvedeki takımlar hata yapmadı. Lider Beşiktaş, Aboubakar, Cenk Tosun, Atiba gibi önemli eksiklerine rağmen Kayserispor'u mağlup ederken zorlanmadı. Gecenin yıldızı her zamanki gibi 1 gol, 1 asistle oynaya Rachid Ghezzal ve bu maçta 2 defa fileleri sarsan Kevin N'Koudou oldu. Beşiktaş kalan 5 hafta öncesinde avantajını koruyor. Fenerbahçe'den 3 puan uzakta aynı zamanda ezeli rakibine karşı ikili averajı da elinde bulunduruyor. Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek "bir umut" takibini sürdürüyor. Gedson ve Halil formda. Mostafa'nın dönüşü de fark ettirdi.



BELÖZOĞLU DAMGASI

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldıktan sonra dümene geçen Emre Belözoğlu doğru işler yapıyor. Takımın liderliğini Bulut'un unuttuğu Jose Sosa'ya veren genç çalıştırıcı bunun karşılığını da fazlasıyla aldı.Mert Hakan, Ozan. Tufan, Valencia şiir gibi oynayınca Kanarya, Kasımpaşa'yı da yıktı. En zayıf halkası yine kaleci Harun Tekin oldu. Trabzonspor, Djaniny'nin 2 gol attığı maçta Karagümrük'ü. Devirerek 5 karşılaşmalık beraberlik serisini bozdu. Maç tek fark devam ederken Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışlar görülmeye değerdi. Bunun dışında Özcan Bizati'li G.Birliği ve Yılmaz Vural'lı Erzurum keyif veriyor.



HAFTANIN ASİSTİ: GHEZZAL

Ligin asist kralı yine klasını konuşturdu. N'Koudou'nun ceza sahasına yaptığı koşuyu çok iyi gördü. Ölçülü bir pas yolladı. N'Koudou gelişine vurarak ağları havalandırdı.



HAFTANIN KURTARIŞI: SEHIC

Yok böyle pozisyon, yok böyle refleks... Sehic sırasıyla Akintola, Boupendza ve Kamara'nın şutlarını çakardı. Başarılı eldiven 5 saniye içinde yakın mesafeden 3 top kurtardı.



HAFTANIN TAKIMI: ERZURUM

Yılmaz Vural ve öğrencileri art arta galibiyetlerle kümede kalma adına önemli işler yapıyorlar. Bu hafta da Gaziantep'i deplasmanda 3 golle devirmeyi başardılar.



HAFTANIN SÖZÜ: YILMAZ VURAL

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en renkli teknik direktörü hiç şüphesiz Yılmaz Vural... BB Erzurumspor ile hem önemli işler başarıyor hem de sözleriyle gönülleri fethediyor. Usta hoca "Ben Türkiye'de değerini bulamamış bir adamım. Olsun takımım kutluyorum. Oyuncular benim yavrularım. Onları gözlerinden öpüyorum" dedi.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Fenerbahçe tam anlamıyla şampiyonluk için kenetlenmiş durumda. Bu kare de Kanarya'nın inancını temsil ediyor.



HAFTANIN OLAYI: TEK TEK TEBRİK ETTİ

Karagümrük kazanır veya kaybeder ancak yeni hocası Farioli oynattığı modern futbolla gözlerin pasını siliyor. Bunun dışında tam bir centilmen olan İtalyan futbol adamı, Trabzonspor'a kaybettikleri maç sonrasında rakip takım oyuncularını tek tek tebrik etti. Bize futbolun aslında sadece bir oyun olduğunu hatırlattı.



HAFTANIN HOCASI: ÖZCAN BIZATI (GENÇLERBIRLIĞI)

Futbolumuz çok kaliteli bir insanı geç tanıdı. Gençlerbirliği, Özcan hocanın akıllı taktiğiyle Çaykur Rizespor'u da devirdi. Takım kümede kalmak için müthiş çaba veriyor. Özcan hocanın Türk futboluna yen bir soluk getireceği kesin.



CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Geraldo (Ankaragücü) Podolski (Antalyaspor) Kudryashov (Antalyaspor) Skubic (Konyaspor)

SARI KART

Rosier (Beşiktaş) Necip (Beşiktaş) Abdülkerim (Konya) Campi (Karagümrük) Paintsil (Ankaragücü) Adem (Y.Malatya) İrfan Can (Fenerbahçe)





HAFTANIN GOLÜ

JOHANSSON

Başkent ekibinin sağ beki sol ayağıyla mükemmel bir şut attı. Herkes top auta gidiyor diye düşünürken müthiş bir falso alan top ağlarla buluştu. Kaleciyi çaresiz bıraktı.

4- Emre Belözoğlu, Vitor Pereira'dan sonra ilk 5 maçında 4 galibiyet alan ilk teknik adam oldu.

9- Gedson Fernandes, Antalyaspor deplasmanında 9 sahipsiz top 9 kazandı. Atak sürekliliğini sağladı.



16- Bu sezon Süper Lig ve 5 Büyük Lig'de Ghezzal'den daha fazla isast yapan tek bir isim var. Ghezzal 16, Bayern'li Müller 17 asist yaptı.



2- Djaniny bir Süper Lig maçında ilk 2 defa 2 gol birden kaydetti.