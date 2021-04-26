Süper Lig'in 38'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 38'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
Son dakika: Süper Lig'de 38. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Son dakika spor haberi... TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Buna göre Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının hakemi Abdülkadir Bitigen, Galatasaray - Konyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:21