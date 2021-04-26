Son dakika: Süper Lig'de 38. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 38'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 38'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle: