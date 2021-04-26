Haberler Süper Lig Son dakika: Süper Lig'de 38. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Son dakika: 'de 38. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Son dakika spor haberi... 'den yapılan açıklamada, 'in 38. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Buna göre Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının hakemi Abdülkadir Bitigen, Galatasaray - Konyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:21
Son dakika: Süper Lig'de 38. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

'in 38'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 38'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

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