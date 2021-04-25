Yenilmezler

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. 22'de Fajr'ın köşe vuruşunda Hakan topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı. 35'te Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada kaleci Abdulkadir topu elinde kaçırırken, Kayode meşin yuvarlağı iyi takip ederek yan çizgiden ağlarla buluşturdu. 0-1. 58'de Abdülkadir'in hatalı pasıyla buluşan Kayode'nin şutu direkten döndü. 59'da Rodallega'nın şutunu savunma araya girerek önledi. Dönen topta Diskerud'un vuruşu top ağlarla buluştu: 1-1. Kalan sürede gol sesi çıkmadı. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkartan Sivasspor, 52 puana; son sıradaki Denizlispor ise 28 puana çıktı.

'KAYSERİ MAÇI KRİTİK'

Denizlispor'un yeni teknik adamı Ali Tandoğan, 1 puandan memnun olmadıklarını söyledi. Tandoğan, "Ligde kalmak istiyoruz. Pozisyonlar da bulduk fakat geri dönemedik. Önümüzdeki hafta Kayseri'yle kritik bir maça çıkacağız" dedi.