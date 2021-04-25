Süper Lig'den haberler (25.05.21)

ERZURUM İÇİN HAYATİ MAÇ

BB Erzurumspor'un başında son iki haftada 6 puan çıkartan Yılmaz Vural konuştu. Tecrübeli hoca, Gaziantep maçının hayati öneme sahip olduğunu söyledi. "Kazanmaya gidiyoruz" yorumunu yaptı.

MALATYA HAZIR

Evinde Erzurum'a son saniyelerde yenilen Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İrfan Buz, "Kötü bir yenilgi almıştık. Bunu unutmak için Ankaragücü'nü mutlaka yenmeliyiz. Yüzde 100'ü vereceğiz" dedi.

GOL ATACAĞIM

G.Antep FK'nın golcüsü Nohua Dicko, Erzurumspor maçı öncesi konuştu. 28 yaşındaki Fransız golcü, bu sezon 4 kez gol attım ancak daha fazlasını bulabilirdim. Erzurum maçında yine gol atmak istiyorum. Sezon sonunu en iyi yerde bitireceğiz" dedi.

GASSAMA YENİDEN DOĞDU

Göztepe'de sağ bek Lamine Gassama, teknik direktör Ünal Karaman'la birlikte yeniden doğdu. İlhan Palut döneminde sadece 4 maçta forma giyen Senegalli, Karaman'la 10 maça çıktı. Bunların 9'una ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu 2 de asist yaptı. Mayısta kontratı bitecek Gassama'nın takımda kalacağı öğrenildi.

GENÇLER ÇIKIŞTA

G.Birliği, Ç. Rize'yi devirip ligde kalma umutlarını taze tuttu. Özcan Bizati'yi göreve getirdikten sonra F.Bahçe, Kasımpaşa, Alanya ve Rize'yi yenen kırmızı-siyahlılar, Erzurum ve Kayseri ile berabere kaldı. A.Gücü ve Sivas'a ise yenildi. Gençler, Hatayspor maçı hazırlıklarına hemen başladı.

OLAĞANDIŞI LİG

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bu sene gerçekten olağan dışı bir lig yaşanıyor. Çünkü hem üst tarafta hem alt tarafta çaba sarf edenler var. Biz beşinci sıradayız. Beşinciliğimizi korumak istiyoruz. Onun için de her maça galibiyet için çıkacağız" ifadelerini kullandı.