Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyaspor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mehmet Topal, Tolga, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Babacar, Davidson, Mustafa