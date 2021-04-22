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Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 36. haftasında sahasında 'i konuk edecek. İki takım da küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakayı kazanmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşma öncesi maç saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ile muhtemel 11'ler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Kasımpaşa Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?İşte maç öncesi bilinmesi gereken tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:12 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:13
Kasımpaşa Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem düdük çalacak.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka her iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadele öncesi Kasımpaşa 37 puanla 16. sırada yer alıyor. Başakşehir ise 33 puanla 19. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği müsabaka 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Kritik mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, , Tosic, , Sadiku, , Tarkan, , Hajradinovic, Thelin.

Medipol Başakşehir: Volkan; , , , ; , Mehmet Topal; Aleksic, Guiliano, Visca; Crivelli.

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