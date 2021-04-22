Kasımpaşa Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka her iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadele öncesi Kasımpaşa 37 puanla 16. sırada yer alıyor. Başakşehir ise 33 puanla 19. sırada bulunuyor.



KASIMPAŞA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği müsabaka 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Kritik mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Varga, Hajradinovic, Thelin.

Medipol Başakşehir: Volkan; Rafael, Epureanu, Leonardo, Ömer Ali; Tolga, Mehmet Topal; Aleksic, Guiliano, Visca; Crivelli.