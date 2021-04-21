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Son dakika spor haberleri | bir hakemin corona virüsüne yakalandığını duyurdu!

'de 36. hafta heyecanı yaşanırken, flaş bir açıklama yaptı. Sağlık kurulundan yapılan açıklamada, bir üst klasman yardımcı hakemin corona virüsü (COVID-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:22
Son dakika spor haberleri | TFF bir hakemin corona virüsüne yakalandığını duyurdu!

'de 36. hafta heyecanı yaşanırken, flaş bir açıklama yaptı. Sağlık kurulundan yapılan açıklamada, bir üst klasman yardımcı hakemin corona virüsü (COVID-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İşte yapılan açıklama;

Bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 19.04.2021 Pazartesi günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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