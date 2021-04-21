Hedefimiz ligi ilk 5 içinde bitirmek

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’i ilk 5 arasında bitirmeyi hedeflediklerini, bu anlamda şimdiye kadar iyi bir süreç geçirdiklerini bildirdi. Büyükekşi: “Artık önemli olan ligi nerede bitireceğimiz. Hedefimizden asla kopmayacağız ve son düdük çalana kadar savaşan bir takım olacağız. K.Paşa maçında 2-0’dan döndük ama kazanamadık. Alanya’ya galibiyet için gidiyoruz” diye konuştu.
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'i ilk 5 arasında bitirmeyi hedeflediklerini, bu anlamda şimdiye kadar iyi bir süreç geçirdiklerini bildirdi. Büyükekşi: "Artık önemli olan ligi nerede bitireceğimiz. Hedefimizden asla kopmayacağız ve son düdük çalana kadar savaşan bir takım olacağız. K.Paşa maçında 2-0'dan döndük ama kazanamadık. Alanya'ya galibiyet için gidiyoruz" diye konuştu.