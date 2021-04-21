Birlik beraberlik

Süper Lig'de koronavirüsle boğuşan Karagümrük, Göztepe'yi ağırladı. İstanbul ekibi zorunluluktan, İzmir temsilcisi ise Teknik Direktör Ünal Karaman'ın tercihleri nedeniyle çok farklı kadrolarla çıktı. 32'de Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt'e gönderdi. Mevlüt yazdı: 1-0. 45'te Diabate, Salibur'a penaltı yaptırdı. Ndao'nun şutunu Arda çıkardı. 68'de Ndiaye, Hedenstad'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı verdi. Ndiaye'nin şutunu Aykut tuttu. 84'te Halil'in ortasın Aykut elinden kaçırdı. Berkan Emir önüne düşen meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.