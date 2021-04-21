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Birlik beraberlik

Koronavirüsle boğuşan Karagümrük, konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı penaltıların kaçtığı maçta golleri Mevlüt Erdinç ile kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Birlik beraberlik
Süper Lig'de koronavirüsle boğuşan Karagümrük, 'yi ağırladı. İstanbul ekibi zorunluluktan, İzmir temsilcisi ise Teknik Direktör Ünal Karaman'ın tercihleri nedeniyle çok farklı kadrolarla çıktı. 32'de Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt'e gönderdi. Mevlüt yazdı: 1-0. 45'te Diabate, Salibur'a penaltı yaptırdı. Ndao'nun şutunu Arda çıkardı. 68'de Ndiaye, Hedenstad'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı verdi. Ndiaye'nin şutunu Aykut tuttu. 84'te Halil'in ortasın Aykut elinden kaçırdı. önüne düşen meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.
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