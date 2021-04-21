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'in 36. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. İki takım da küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakayı kazanmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:00
BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan maçta hakem düdük çalıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
BB ERZURUMSPOR: , Gökhan, , Murat, , Boumal, , , , ,

YENİ MALATYASPOR: , Chebake, , , , Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Kubilay, Umut

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