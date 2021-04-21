BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında BB Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Gökhan, Hasan, Murat, Leo, Boumal, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Kubilay, Umut