Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Ankaragücü ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Denizlispor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

MKE Ankaragücü (4-2-3-1): Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Paintsil, Emre

Y. Denizlispor (4-2-3-1): Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Özer, Diskerud, Sagal, Rodallega