Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki,Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı 20 Nisan Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Ruben Ribeiro, Aabid, Akintola, Boupendza, Kamara, Diouf

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Ersan, Eren Albayrak, Amilton, Doğukan, Ufuk, Hakan Özmert, Orgill, Podolski