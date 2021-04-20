Hatayspor - Antalyaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Hatayspor Stadyumu'nda oynan zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Hatay'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 68. dakikalarda Aaron Boupendza ve 55. dakikada Mame Diouf penaltıdan kaydetti.
Antalyaspor'un gollerini ise 46. dakikada Amilton ve 86. dakikada Fredy penaltıdan attı.
Hatayspor bu galibiyetle puanını 53'e yükseltirken, Antalyaspor 42 puanda kaldı.