Haberler Süper Lig Hatayspor - Antalyaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- : 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'in 36. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 18:58 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 21:20
Hatayspor - Antalyaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaştı.

Hatayspor Stadyumu'nda oynan zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hatay'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 68. dakikalarda Aaron Boupendza ve 55. dakikada Mame Diouf penaltıdan kaydetti.

Antalyaspor'un gollerini ise 46. dakikada ve 86. dakikada penaltıdan attı.

Hatayspor bu galibiyetle puanını 53'e yükseltirken, Antalyaspor 42 puanda kaldı.

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