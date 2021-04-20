Fenerbahçe takipte! İşte Süper Lig'de 35. haftanın panoraması

Süper Lig'de zirve yarışında lider Beşiktaş puan kaybetti, rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray bu fırsatı iyi değerlendirdi. Beşiktaş, iyi bir oyun ortaya koyamadığı Ankaragücü karşısında galibiyeti uzatmalarda kaçırdı. Aboubakar'ın yokluğu Kara Kartal'ın hücumunda zaaflar yarattı. Atılan iki golün de rakip savunmacı Kulusic'ten gelmesi maçın en önemli hikayelerinden oldu. Siyah-beyazlıların kaybını değerlendirmek için Başakşehir karşısına çıkan Fenerbahçe, son dakikalarda Harun'un kurtardığı penaltıyla zirve yarışında çok değerli bir üç puana imza attı.

TRABZON BERABERLİĞE ABONE

Çalkantılı günler geçiren Galatasaray, 6 eksikle gittiği formda Göztepe karşısında kimlik savaşı verdi. Fatih Terim'in krizden fırsat çıkardığı maçta genç Kerem yaptığı hat-trick'le Aslan'ı şampiyonluk yarışına tekrar tutundurdu. Abdullah Avcı'yla yeniden yapılanan Trabzonspor, Hatay'la da berabere kalarak, son 4 maçından 1 puanla ayrıldı. Fırtına, bu hafta Galatasaray derbisiyle tekrar yarışta iddialı duruma gelmek için nerdeyse son şansını kullanacak. G.Birliği karşısında 2-0'dan dönen Sivasspor da 12 maçlık yenilmezlik serisiyle lige renk kattı.

HAFTANIN ASİSTİ:

ABDULLAH (ÇAYKUR RİZESPOR)

Antalya'da kazanan Rizespor'un son golünü hazırlayan Abdullah, kendi yarı sahasından usta işi bir uzun pasla Sabo'yu çok iyi gördü. Sabo da bu ikramı geri çevirmedi.

HAFTANIN KURTARIŞI:

HARUN (FENERBAHÇE)

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete imza attığı Başakşehir maçında, Harun takımı ipten aldı. 88'de kendi yaptırdığı penaltıda Visca'ya gol izni vermedi

HAFTANIN TAKIMI: SİVASSPOR

Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 yenik durumdan son 12 dakikada 3-2 galibiyete ulaşan Sivasspor, müthiş bir geri dönüş yaptı. Yenilmezlik serisini 12 maça yükseltip kulüp rekorunu da kırdı

HAFTANIN SÖZÜ:

FATİH TERİM

"G.Saray'a kimse kendi adına istediği gibi dokunamaz. 7446 benim sicil numaram. Yani ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. Şu çok önemli, G.Saray'a da, değerlerine de sahada emeğini veren, formasını ıslatan, G.Saray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz

HAFFTANIN OLAYI:

KULUSIC'İ TUTAMADILAR

Beşiktaş'ın 2-2 sona eren Ankaragücü maçında tüm goller, ilginç bir şekilde başkent temsilcisinden geldi. Maçın en şanssız ismi Hırvat stoper Ante Kulusic oldu. Tecrübeli savunmacı sahalarda ender görülecek bir şekilde kendi kalesini iki kez havalandırdı.

HAFTANIN YILDIZI:

KEREM (G.SARAY)

İNENLER:

DENİZLİ

KULUSİC

G.BİRLİĞİ

TRABZON

ÇIKANLAR:

ERZURUM

RODALLEGA

SZALAİ

RİZESPOR

CEZA TAHTASI:

KIRMIZI KART

Hakan (Sivasspor), Donk (Galatasaray) Mahmut (Başakşehir)

SARI KART

Viviano (Karagümrük), Johansson (G.Birliği), Yasin (Ç.Rize), Veysel (Antalyaspor), Yusuf (Trabzonspor

HAFTANIN GOLÜ:

RODALLEGA (DENİZLİSPOR)

Hugo Rodallega'nın yaklaşık 40 metreden attığı gol yılın golü olacak güzellikteydi. Diabate ve Deniz'in de müthiş golleri görülmeye değerdi.

HAFTANIN HOCASI: HİKMET KARAMAN (A.GÜCÜ)

Ankaraggücü'nde 4. dönemini geçiren Hikmet Karaman, düşme hattında aldığı başkent ekibine 11 maçta 19 puan kazandırdı. Karaman, ilk yarı sonunda takımına söylediği "Maçı 1-0'da tutun gerisine karışmayın" sözleriyle tecrübesini konuşturdu

GOL KRALLIĞI

Boupendza....... HATAYSPOR........19

Aboubakar.......... BEŞİKTAŞ.......... 15

Larin..................... BEŞİKTAŞ.......... 15

Diouf.................. HATAYSPOR........ 15

Maxim............... G.ANTEP FK........14

Bakasetas...........TRABZON.......... 13

Rodallega.........DENİZLİSPOR.......13

ASİST KRALLIĞI

Ghezzal...........BEŞİKTAŞ..............14

Gradel.............SİVASSPOR..............11

Ozan.............FENERBAHÇE.............9

Caner............FENERBAHÇE.............8

Atiba................BEŞİKTAŞ................8

Pelkas...........FENERBAHÇE............. 7

Saba............ANKARAGÜCÜ............ 7