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Son dakika spor haberleri: 'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray Trabzonspor maçını yönetecek

'de 36. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Trabzonspor'un 'nda karşı karşıya geleceği zorlu müsabakanın hakemi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:10
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik mücadelede hakem görevlendirildi.

Öte yandan lider 'ın ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maçı yönetecek.

İşte 'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler...

20 Nisan Salı
16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği:
16.00 Karagümrük - Göztepe - T.Kaan Numanoğlu
16.00 Rizespor - Konyaspor:
19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

21 Nisan Çarşamba
16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 - Malatyaspor:
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe
16.00 - Gaziantep:
19.00 - Başakşehir: Y. Kemal Uğurlu

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