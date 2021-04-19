Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik mücadelede hakem Mete Kalkavan görevlendirildi.
Öte yandan lider Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maçı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler...
20 Nisan Salı
16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Karagümrük - Göztepe - T.Kaan Numanoğlu
16.00 Rizespor - Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
21 Nisan Çarşamba
16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Erzurumspor - Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe
16.00 Alanyaspor - Gaziantep: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Y. Kemal Uğurlu