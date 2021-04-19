Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik mücadelede hakem Mete Kalkavan görevlendirildi.

Öte yandan lider Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maçı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler...



20 Nisan Salı

16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Karagümrük - Göztepe - T.Kaan Numanoğlu

16.00 Rizespor - Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus



21 Nisan Çarşamba

16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Erzurumspor - Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan



22 Nisan Perşembe

16.00 Alanyaspor - Gaziantep: Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Y. Kemal Uğurlu