Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı 18 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Junior Maranhao, Olkowski, Miranda, Kenan Özer, Milarras, Osama Rashid, Maxim, Furkan Soyalp, Dicko

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Sadiku, Hajradinovic, Koomson, Varga, Bistrovic, Thelin.