Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor - Alanyaspor | CANLI

- Alanyaspor | CANLI

'in 35. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 15:57
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor.


YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

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Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, , Kadzior, Babacar

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