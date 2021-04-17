Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.





YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Ahmed, Zeki, Acquah, Fofana, Adem, Umut Bulut

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar

