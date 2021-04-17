Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Denizlispor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - BB Erzurumspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Özer, Oğuz, Mustafa, Fabiano, Sakıb, Bakalorz, Kubilay, Diskerud, Mesanovic, Rodallega

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Schwechlen, Bergdich, Boumal, Omolo, Darri, Aatif, Emrah, El Kabir