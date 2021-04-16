TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Hakan Ceylan

19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Akhisarspor-Altınordu: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 İstanbulspor-Menemenspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Nisan Pazartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: Emre Kargın

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan

16.00 Altay-Adanaspor: Cihan Aydın

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Kadir Sağlam