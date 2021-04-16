Haberler Süper Lig TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

. Lig'de heyecan 31. hafta maçları ile devam edecek. 'ndan yapılan açıklamayla 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 11:33
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

. Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 -:

19.00 -: Erkan Özdamar

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor:

16.00 -:

19.00 -: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Nisan Pazartesi:

13.30 -Ankaraspor: Emre Kargın

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan

16.00 Altay-Adanaspor: Cihan Aydın

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Kadir Sağlam

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