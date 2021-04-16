Haberler Süper Lig Gençlerbirliği Sivasspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 35. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadelede hakem düdük çaldı. Kritik karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Gençlerbirliği, üst üste yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Harika bir geri dönüşe imza atan Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada ,  83. dakikada ve 90+4. dakikada Polomat (KK) attı. Gençlerbirliği'nin golleri ise 25. dakikada ve 37. dakikada 'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 17:58 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 18:03
Gençlerbirliği Sivasspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan başladı. 35. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren , son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan 'u ağırladı. Mücadele düzeyi yüksek geçen maçta 2-0 geriye düşen Yiğidolar, ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza attı ve müsabakayı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gençlerbirliği 25. dakikada ve 37. dakikada 'un golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Sivasspor'a geri dönüşü ve 3 puanı 78. dakikada , 84. dakikada ve 90+4. dakikada kendi kalesini bulan Polomat getirdi.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 8 puan kaybeden Gençlerbirliği, 31 puanla 19. sırada kaldı ve kümede kalma yolunda kritik kayıplar yaşadı. 12 maçtır yenilmeyen Sivasspor ise 50 puana yükselerek üst sıralara doğru ivmeli hareketini sürdürdü.

12 maçtır yenilgi görmeyen Rıza Çalımbay ve öğrencileri, ayrıca Sivasspor tarihindeki en uzun seriyi de yakalamayı başardı. Süper Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

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