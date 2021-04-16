Gençlerbirliği Sivasspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan başladı. 35. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Sivasspor'u ağırladı. Mücadele düzeyi yüksek geçen maçta 2-0 geriye düşen Yiğidolar, ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza attı ve müsabakayı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gençlerbirliği 25. dakikada Angelo ve 37. dakikada Johansson'un golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Sivasspor'a geri dönüşü ve 3 puanı 78. dakikada Felix, 84. dakikada Kayode ve 90+4. dakikada kendi kalesini bulan Polomat getirdi.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 8 puan kaybeden Gençlerbirliği, 31 puanla 19. sırada kaldı ve kümede kalma yolunda kritik kayıplar yaşadı. 12 maçtır yenilmeyen Sivasspor ise 50 puana yükselerek üst sıralara doğru ivmeli hareketini sürdürdü.

12 maçtır yenilgi görmeyen Rıza Çalımbay ve öğrencileri, ayrıca Sivasspor tarihindeki en uzun seriyi de yakalamayı başardı. Süper Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.