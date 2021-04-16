Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Amilton, Nuri Şahin, Doğukan, Sidney Sam, Imeri, Podolski

Ç.Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Doğan, Yasin, Dokovic, Samudio, Boldrin, Skoda