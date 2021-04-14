Ghezzal pençesi!

Süper Lig'de zirve yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe yollarına kayıpsız devam ederken Galatasaray ile Trabzonspor yine takıldılar. Kartal'ı Erzurum semalarında 3 puana Rachid Ghezzal uçurdu. Bu sezon asistleriyle damga vuran süper yıldız son 2 haftada golleriyle de adından söz ettiriyor. Alanyaspor mücadelesinden sonra bu hafta da Erzurum ağlarını sarstı. Hem de ne gol. Rakipleri bir sağa bir sola attı. Ardından eşsiz sol ayağıyla meşin yuvarlağı 90'a yolladı. Onun bu ekstra golleri ve asistleri kritik dönemeçte Kartal'a büyük fayda sağlıyor. 1 maç eksiğiyle Fenerbahçe'nin 4 puan önündeler.

BELÖZOĞLU İLE HÜCUMA

Fenerbahçe'de Erol Bulut-Emre Belözoğlu değişikliği meyvelerini vermeye başladı. Bulut daha 'garanti' bir plana sadık kalırken Belözoğlu ise "Fenerbahçe böyle oynar" diyerek riskleri bir bir alıyor. Bu da Kanarya'nın hücum, pozisyon ve gol sayısını yükseltti. G.Antep'i 3 golle devirdiler. Galatasaray, Karagümrük'ten 1 puanı kurtardı. Topu Gümrük oynadı, Aslan plansız hücumlardan sadece tek gol çıkarabildi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şansını azaltıyor. Trabzonspor da hücumda yaşadığı sıkıntılar sebebiyle zirve yarışından giderek uzaklaşıyor. Son 3 karşılaşmadan 3 puan çıkardılar. Son 3 deplasmanda golleri yok.

HAFTANIN GOLÜ

O ne goldü öyle. Ghezzal topu aldıktan sonra rakip savunmanın üzerine korkusuzca gitti. Sağa sola bir sallanıdı, defansı afallattı. Ardından raket gibi sol ayağıyla füzeyi yolladı.

HAFTANIN KURTARIŞI

Fenerbahçe 1 farklı öndeyken Altay müthiş işler yaptı. Yakın mesafeden önce Kenan'ın ardından da Dicko'nun vuruşlarını engelledi. "Bu da çıkmaz" denilen şutların efendisi oldu.

HAFTANIN ASİSTİ

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli sağ beki Gassama akiplerin 'rüzgar gülüne' çevirdi. Sonrasında verdiği mükemmel pasla da haftanın yıldızı Adis Jahovic'i golle buluşturdu.

HAFTANIN TAKIMI

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 2-0'lık skorun altından kalktılar. 90 dakikayı 3-2 galip tamamlayarak büyük bir zafer daha elde ettiler.

HAFTANIN SÖZÜ

Erman Toroğlu, G.Saray ve Fatih Terim'i eleştirmeye devam etti. BAY geçtiği haftadan sonra Karagümrük ile berabere kalan Cimbom'un şampiyonluk şansının çok az olduğunu kendine has üslubuyla yazdı. Toroğlu "G.Saray geçen hafta bay demişti, bu hafta bay-bay dedi" ifadelerine yer verdi.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Mert Hakan'ın golü sonrası Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci yanna koştu. İrfan Can, kahveleri doldurdu bu üçlü afiyetle içtiler.

HAFTANIN OLAYI

Gaziantep'in kazandığı frikikte Pelkas, Maxim'in yerden vurmasına önlem olarak barajın altına yattı. Altay onu yerinden kaldırdı. Maxim yerden vurdu, Altay topla birlikte çizgiyi geçince Gaziantep'in beraberlik sayısı geldi. Altay daha sonraki kurtarışlarıyla bu haftasını telafi etti.

HAFTANIN HOCASI: FRANCESCO FARIOLI (KARAGÜMRÜK)

Belkı maçını kazanamadı ama Karagümrük'e oynattığı futbol herkesi hayran bıraktırdı. Pas oyunu Avrupa'nın devlerini andırdı. Kornerde takımına yaptığı organizasyonlar mükemmeldi.