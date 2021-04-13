Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! ...

Son dakika spor haberi... 'de şampiyonluk yarışı tam gaz devam ediyor. 70 puanla liderliğini sürdüren 'ı 66 puanla takip ederken, 62 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde 34. haftanın perdesinin kapanmasıyla şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 13:53
Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

'de 34 hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor.

Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

Haftanın perdesinin kapanmasının ardından Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi.

Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

İşte güncel şampiyonluk oranları...

Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

TRABZONSPOR
Yeni oran: 500.00
Eski oran: 75.00

Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

GALATASARAY
Yeni oran: 9.00
Eski oran: 4.75

Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

FENERBAHÇE
Yeni oran: 4.50
Eski oran: 4.50

Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

BEŞİKTAŞ
Yeni oran: 1.15
Eski oran: 1.30

Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

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