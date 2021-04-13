Son dakika spor haberi: İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray...

Süper Lig'de 34 hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor.
Haftanın perdesinin kapanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi.
İşte güncel şampiyonluk oranları...
Süper Lig'de 34 hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor.
Haftanın perdesinin kapanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi.
İşte güncel şampiyonluk oranları...
TRABZONSPOR
Yeni oran: 500.00
Eski oran: 75.00
GALATASARAY
Yeni oran: 9.00
Eski oran: 4.75
FENERBAHÇE
Yeni oran: 4.50
Eski oran: 4.50
BEŞİKTAŞ
Yeni oran: 1.15
Eski oran: 1.30
SÜPER LİG'İ İLK 2'DE BİTİRİR?
1.30-Fenerbahçe
2.30-Galatasaray
50.00-Trabzonspor