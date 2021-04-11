Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Antalyaspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Avramovski, Uğur Demirok, Kolovetsios, Kvrizic, Behic, Lennon, Muhar, Henrique, İlhan, Muğdat

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Amilton, Ufuk, Fredy, Imeri, Podolski