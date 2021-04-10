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'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte kalan maçlar

Spor Toto 'de 34. haftaya girilirken şampiyonluk yarışı alev aldı. Uzun zaman sonra , , ve 'un zirve iddiasının bulunduğu ligde, son haftalar nefes kesecek. İşte kalan maçlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 23:58 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte kalan maçlar

Milli ara sonrası 32 ve 33. haftada alınan sürpriz sonuçlarla ligde kartlar yeniden dağıtıldı. Kalan 9 haftaya lider önemli bir avantajla girse de takipçileri ve umutlarını koruyor. Hatta da matematiksel olarak yarışın içinde.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte kalan maçlar

Ligin zirvesinde büyük heyecan yaşanırken, alt sıralar da adeta yangın yerine döndü. Bu sezon dört takımın küme düşecek olması korkulu rüya gören kulüplerin sayısını artırdı. En alttaki 26 puanlı 'den 13'üncü sıradaki 35 puanlı Ç. Rize'ye kadar tam 9 takım tehlikede.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte kalan maçlar

İşte 'de , , ve 'un kalan maçları:

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte kalan maçlar

BEŞİKTAŞ: 67 PUAN

34. HAFTA: (D)
35. HAFTA:
36. HAFTA: (D)
37. HAFTA:
38. HAFTA: (D)
39. HAFTA:
40. HAFTA: (D)
41. HAFTA: KARAGÜMRÜK
42. HAFTA: GÖZTEPE (D)


Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte kalan maçlar

FENERBAHÇE: 63 PUAN

34. HAFTA:
35. HAFTA: (D)
36. HAFTA:
37. HAFTA:
38. HAFTA: (D)
39. HAFTA:
40. HAFTA: (D)
41. HAFTA:
42. HAFTA: (D)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte kalan maçlar

GALATASARAY: 61 PUAN

34. HAFTA: KARAGÜMRÜK
35. HAFTA: GÖZTEPE (D)
36. HAFTA:
37. HAFTA: (D)
38. HAFTA:
39. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ (D)
40. HAFTA:
41. HAFTA: DENİZLİSPOR (D)
42. HAFTA: Y. MALATYASPOR

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