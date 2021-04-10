Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte kalan maçlar

Milli ara sonrası 32 ve 33. haftada alınan sürpriz sonuçlarla ligde kartlar yeniden dağıtıldı. Kalan 9 haftaya lider Beşiktaş önemli bir avantajla girse de takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray umutlarını koruyor. Hatta Trabzonspor da matematiksel olarak yarışın içinde.
Ligin zirvesinde büyük heyecan yaşanırken, alt sıralar da adeta yangın yerine döndü. Bu sezon dört takımın küme düşecek olması korkulu rüya gören kulüplerin sayısını artırdı. En alttaki 26 puanlı Denizli'den 13'üncü sıradaki 35 puanlı Ç. Rize'ye kadar tam 9 takım tehlikede.