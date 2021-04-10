Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Göztepe maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Mohamedi, B. Çamoğlu, Katranis, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Aabid, Akintola, Noss Traore, Kamara, Riberio, Diouf

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Tripic, Zulj, Nwobodo, Ndiaye