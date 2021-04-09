Aktüel haberleri (9.04.2021)

Rize hocası Bülent Uygun, Trabzonspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Uygun, "İhtiyacımız olan üç puanı alabileceğimiz, sistem ve taktik anlamında sahada savaşarak kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor" dedi.



PFDK, Gümrük maçı sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Rize Başkanı Hasan Kartal, idareciler Saffet Kopuz ve Sinan Mete'ye 75'er gün hak mahrumiyeti cezası verirken, toplam 204 bin 500 TL ceza kesti.



Beşiktaş'a 3-0 yenilen Alanya, eleştirilere cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Alanya olarak, her zamanki gibi maçımıza çıktık ve mücadelemizi verdik. Kazanacak performansı ortaya koyamadığımız için kaybettik" denildi.



G.Birliği,1-1 biten Erzurum maçı sonrası hakemleri eleştirdi. Yapılan açıklamada, "Yükselen grafiğimizi Erzurum karşısında da devam ettirmek istiyorduk ancak buna hakem Suat Arslanboğa izin vermedi" ifadelerine yer verildi.