Yok böyle maç

Son haftaların formda takımı G.Birliği, Yılmaz Vural'la düşme hattından çıkmak isteyen Erzurumspor'u ağırladı. Mavi-beyazlılar, ilk 25 dakikada Hasan ve Cenk Ahmet'le girdiği pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Başkent ekibi 29'da ilk ciddi atağında golü buldu. Candeias'ın ortasını Lima kafayla ağlara gönderdi. 43'te ise maça damga vuran penaltı aksiyonları başladı. Aatif'in kullandığı penaltıda, kaleciden dönen topu Cenk Ahmet tamamladı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. 45+3'te yeniden penaltıyı kullanan Aatif, topu yine kaleciye nişanladı.

İkinci yarıda son dakikalar heyecan kasırgası şeklinde geçti. 83'te Gençlerbirliği kalesi önündeki karambolde, Diego son anda topu uzaklaştırdı. 86'da Ayite'nin şutu üst direkten döndü. 90+2'de Da Costa, geçen hafta Konya maçından sonra bu hafta da şık bir vuruşla beraberliği sağladı. 90+5'te de yine Da Costa'nın yerde kaldığı pozisyonda, Erzurumspor cephesi penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı ve maç 1-1 sona erdi.