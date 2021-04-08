Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor Fenerbahçe | CANLI Süper Lig maçı

| CANLI Süper Lig maçı

'in 33. haftasında , deplasmanda 'a konuk oluyor. En son çıktığı karşılaşmasını kazanan sarı lacivertliler, bu maçtan da 3 puanla ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise güçlü rakibini mağlup edip küme düşme potasından çıkmayı amaçlıyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:54
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe | CANLI Süper Lig maçı

'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 33. hafta maçında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Kadıköy'de 'u 1-0 mağlup eden ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip ise ligde 11 haftalık 3 puan hasretini dindirmeyi amaçlıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: , , , , , , , , , , Adem.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanıyor.

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