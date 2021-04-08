Yeni Malatyaspor Fenerbahçe | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakayı kazanarak 3 puanı cebine koymayı amaçlıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem.
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta.
YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanıyor.