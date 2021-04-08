Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor Fenerbahçe | CANLI

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'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise ligdeki 11 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 19:30
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe | CANLI

'in 33. haftasında ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakayı kazanarak 3 puanı cebine koymayı amaçlıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: , Mallan, , , , Fofana, , , , , .

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, , Caner, , , İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanıyor.

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