Yeni Malatyaspor Fenerbahçe 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi ve sarı-lacivertliler zirve yarışında yara aldı. Fenerbahçe'nin golünü Enner Valencia kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü Mustafa Eskihellaç'tan geldi.



Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın 57. dakikada şutu direkten döndü. Enner Valencia'nın 66. dakikada golü ise ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Maçın 89. dakikasında Enner Valencia da direğe takıldı ve Fenerbahçe, bu sezon 19. kez direği geçemedi. 90+4. dakikada Dimitris Pelkas net bir fırsatı değerlendiremedi.



Bu sonuçla Fenerbahçe'nin puanı 63 olurken Yeni Malatyaspor ise 33 puana ulaştı. Süper Lig'de pazartesi günü Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül'ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.



17. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1



33. dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın sert şutu az farkla auta gitti.



35. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında kendi ceza sahasından topu alan Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi. Arka direkte boş durumda Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



40. dakikada Valencia'nın sol kanattan yerden içeriye ortasında Karim Hafez'in ters vuruşunu kalece Ertaç kornere çeldi.



İkinci yarı birazdan...