Haberler Süper Lig Denizlispor - Kasımpaşa | CANLI

Denizlispor - Kasımpaşa | CANLI

'in 33. haftasında Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 15:59
Denizlispor - Kasımpaşa | CANLI

'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

33. hafta maçında Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.


DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Kasımpaşa maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: , , Oğuz, , , Murawski, Bakalorz, , , Mesanovic, Rodallega.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.

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