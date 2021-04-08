Denizlispor - Kasımpaşa | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
33. hafta maçında Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Kasımpaşa maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.