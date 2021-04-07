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    SÜPER LİG Süper Lig 20/21 OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
    Poz Oyuncu Takım Maçlar M Goller G Penaltılar P A/M
    F Gabon Aaron Boupendza Hatayspor 27 18 0 0,67
    F Kamerun Vincent Aboubakar Beşiktaş 25 15 0 0,6
    F Kanada Cyle Larin Beşiktaş 30 14 0 0,47
    F Senegal Mame Diouf Hatayspor 30 13 0 0,43
    O Türkiye Adem Büyük Yeni Malatyaspor 25 12 0 0,48
    O Romanya Alexandru Maxim Gaziantep 29 11 0 0,38
    F Senegal Cherif Ndiaye Göztepe 32 10 0 0,31
    F Brezilya Davidson Alanyaspor 31 10 0 0,32
    F Kolombiya Hugo Rodallega Denizlispor 29 10 0 0,34
    F Norveç Torgeir Borven Ankaragücü 28 10 0 0,36
    O Türkiye Halil Akbunar Göztepe 32 9 0 0,28
    F Fildişi Sahili Max Gradel Sivasspor 30 9 0 0,3
    F Senegal Mbaye Diagne Galatasaray 15 9 0 0,6
    F Çek Cumhuriyeti Milan Skoda Rizespor 24 9 0 0,38
    F Mali Mustapha Yatabare Sivasspor 28 9 0 0,32
    O Senegal Alassane Ndao Fatih Karagümrük SK 31 8 0 0,26
    F Ukrayna Artem Kravets Konyaspor 24 8 0 0,33
    F Gana Caleb Ekuban Trabzonspor 26 8 0 0,31
    F Senegal Khouma Babacar Alanyaspor 22 8 0 0,36
    F Türkiye Muhammet Demir Gaziantep 23 8 0 0,35
    F Kolombiya Radamel Falcao Galatasaray 14 8 0 0,57
    O Türkiye Yusuf Erdoğan Kasımpaşa 26 8 0 0,31
    F Polonya Artur Sobiech Fatih Karagümrük SK 30 7 0 0,23
    F Yunanistan Tasos Bakasetas Alanyaspor 19 7 0 0,37
    F Nijerya Anthony Nnaduzor Nwakaeme Trabzonspor 27 6 0 0,22
    O Nijerya David Akintola Hatayspor 27 6 0 0,22
    F Norveç Fredrik Gulbrandsen Başakşehir 25 6 0 0,24
    F Türkiye Gokdeniz Bayrakdar Antalyaspor 28 6 0 0,21
    O Türkiye Hakan Arslan Sivasspor 29 6 0 0,21
    F İsveç Isaac Thelin Kasımpaşa 13 6 0 0,46
    F Fransa Loic Remy Rizespor 11 6 0 0,55
    F Senegal Mame Thiam Fenerbahçe 26 6 0 0,23
    O Fas Younes Belhanda Galatasaray 22 6 0 0,27
    F Paraguay Adam Bareiro Alanyaspor 29 5 0 0,17
    F Bosna Hersek Armin Hodzic Kasımpaşa 21 5 0 0,24
    F Senegal Demba Ba Başakşehir 25 5 0 0,2
    O Yunanistan Dimitris Pelkas Fenerbahçe 23 5 0 0,22
    F Kape Verde Djanini Tvaris Trabzonspor 23 5 0 0,22
    O Bosna Hersek Edin Visca Başakşehir 19 5 0 0,26
    F Ekvador Enner Valencia Fenerbahçe 25 5 0 0,2
    O Slovakya Erik Sabo Fatih Karagümrük SK 12 5 0 0,42
    F İtalya Fabio Borini Fatih Karagümrük SK 14 5 0 0,36
    O Brezilya Fernando Boldrin Rizespor 20 5 0 0,25
    F Angola Fredy Kulembe Antalyaspor 27 5 0 0,19
    F Nijerya Henry Onyekuru Galatasaray 11 5 0 0,45
    O Türkiye İlhan Parlak Kayserispor 29 5 0 0,17
    O Türkiye Kenan Ozer Gaziantep 29 5 0 0,17
    O Belçika Kevin Mirallas Gaziantep 20 5 0 0,25
    F Tanzanya Mbwana Samatta Fenerbahçe 24 5 0 0,21
    F Mısır Mostafa Mohamed Galatasaray 9 5 0 0,56
    O Türkiye Ozan Tufan Fenerbahçe 28 5 0 0,18
    F Brezilya Pedro Mendes Kayserispor 24 5 0 0,21
    F Arnavutluk Sokol Cikalleshi Konyaspor 26 5 0 0,19
    O Fas Aatif Chahechouhe BB Erzurumspor 14 4 0 0,29
    F Litvanya Arvydas Novikovas BB Erzurumspor 28 4 0 0,14
    O Kanada Atiba Hutchinson Beşiktaş 29 4 0 0,14
    O Türkiye Aytaç Kara Kasımpaşa 26 4 0 0,15
    F Gine Bengali Fode Koita Kasımpaşa 11 4 0 0,36
    F Kongo Cumhuriyeti Benik Afobe Trabzonspor 26 4 0 0,15
    F Gana Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor 24 4 0 0,17
    O Gana Bernard Mensah Beşiktaş 24 4 0 0,17
    F Paraguay Brian Samudio Rizespor 28 4 0 0,14
    F Portekiz Daniel Candeias Gençlerbirliği 29 4 0 0,14
    D Hırvatístan Domagoj Vida Beşiktaş 25 4 0 0,16
    O Türkiye Emrah Bassan BB Erzurumspor 31 4 0 0,13
    O Türkiye Emre Kilinc Galatasaray 27 4 0 0,15
    O Fas Faycal Fajr Sivasspor 27 4 0 0,15
    O Fransa Georges-Kevin Nkoudou Beşiktaş 24 4 0 0,17
    F Türkiye Kubilay Kanatsızkuş Yeni Malatyaspor 21 4 0 0,19
    O Gürcistan Levan Shengelia Konyaspor 25 4 0 0,16
    F Bosna Hersek Muris Mesanovic Denizlispor 27 4 0 0,15
    F Türkiye Mustafa Pektemek Alanyaspor 26 4 0 0,15
    F Türkiye Oltan Karakullukcu BB Erzurumspor 11 4 0 0,36
    F Senegal Papiss Demba Cisse Fenerbahçe 21 4 0 0,19
    O Avusturya Peter Zulj Göztepe 13 4 0 0,31
    O Türkiye Recep Niyaz Denizlispor 24 4 0 0,17
    F Portekiz Ricardo Gomes BB Erzurumspor 25 4 0 0,16
    O Paraguay Robert Piris Gençlerbirliği 28 4 0 0,14
    O Türkiye Sefa Yılmaz Gençlerbirliği 28 4 0 0,14
    O Türkiye Soner Aydoğdu Göztepe 31 4 0 0,13
    D Türkiye Uğur Demirok Konyaspor 9 4 0 0,44
    O Bosna Hersek Amir Hadziahmetovic Konyaspor 26 3 0 0,12
    F Türkiye Arda Turan Galatasaray 25 3 0 0,12
    O Senegal Badou Ndiaye Fatih Karagümrük SK 14 3 0 0,21
    O Türkiye Berat Ayberk Özdemir Gençlerbirliği 13 3 0 0,23
    F Türkiye Cenk Tosun Beşiktaş 2 3 0 1,5
    O Sırbistan Danijel Aleksic Başakşehir 22 3 0 0,14
    F Arjantin Diego Perotti Fenerbahçe 4 3 0 0,75
    F Türkiye Emre Güral Ankaragücü 20 3 0 0,15
    D Şili Enzo Roco Fatih Karagümrük SK 26 3 0 0,12
    O Türkiye Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor 22 3 0 0,14
    D İsviçre Francois Moubandje Alanyaspor 28 3 0 0,11
    O Türkiye Hakan Özmert Antalyaspor 23 3 0 0,13
    O Brezilya Jefferson Nogueira Gaziantep 21 3 0 0,14
    O İsveç Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük SK 25 3 0 0,12
    O Arjantin Jose Sosa Fenerbahçe 25 3 0 0,12
    O Arjantin Lucas Biglia Fatih Karagümrük SK 28 3 0 0,11
    O Arjantin Lucas Castro Fatih Karagümrük SK 12 3 0 0,25
    F Almanya Lukas Podolski Antalyaspor 25 3 0 0,12
    O Sırbistan Marko Jevtovic Konyaspor 28 3 0 0,11
    O Türkiye Mert Hakan Yandas Fenerbahçe 25 3 0 0,12
    O Türkiye Muhammed Kerem Akturkoglu Galatasaray 18 3 0 0,17
    F Fransa Nouha Dicko Gaziantep 18 3 0 0,17
    F Türkiye Ogulcan Caglayan Galatasaray 13 3 0 0,23
    F Hollanda Ryan Babel Galatasaray 24 3 0 0,13
    O Gürcistan Saba Lobzhanidze Ankaragücü 31 3 0 0,1
    O Almanya Sidney Sam Antalyaspor 21 3 0 0,14
    D Türkiye Veysel Sarı Antalyaspor 26 3 0 0,12
    O Norveç Zlatko Tripic Göztepe 27 3 0 0,11
    D Türkiye Abdulkerim Bardakçı Konyaspor 29 2 0 0,07
    O Sırbistan Adem Ljajic Beşiktaş 16 2 0 0,13
    O Gana Afriyie Acquah Yeni Malatyaspor 28 2 0 0,07
    F Bosna Hersek Ajdin Hasic Beşiktaş 8 2 0 0,25
    F Senegal Aliou Badji Ankaragücü 8 2 0 0,25
    D Türkiye Alpaslan Öztürk Göztepe 16 2 0 0,13
    F Brezilya Amilton Antalyaspor 28 2 0 0,07
    F Brezilya Andre Gaziantep 18 2 0 0,11
    O Türkiye Berkan Kutlu Alanyaspor 30 2 0 0,07
    F Romanya Bogdan Stancu Gençlerbirliği 15 2 0 0,13
    O Türkiye Bunyamin Balci Antalyaspor 29 2 0 0,07
    O Türkiye Cenk Ahmet BB Erzurumspor 22 2 0 0,09
    O Polonya Daniel Lukasik Ankaragücü 19 2 0 0,11
    O Bosna Hersek Deni Milosevic Konyaspor 27 2 0 0,07
    F Romanya Denis Alibec Kayserispor 10 2 0 0,2
    O Türkiye Deniz Turuc Başakşehir 25 2 0 0,08
    O Türkiye Emre Akbaba Galatasaray 19 2 0 0,11
    O Arnavutluk Endri Cekici Ankaragücü 25 2 0 0,08
    F Fransa Enzo Crivelli Başakşehir 28 2 0 0,07
    F Kuzey Makedonya Erdon Daci Konyaspor 13 2 0 0,15
    D Bosna Hersek Ervin Zukanovic Fatih Karagümrük SK 11 2 0 0,18
    F Brezilya Fernando Andrade Rizespor 20 2 0 0,1
    D Yunanistan Georgios Tzavellas Alanyaspor 28 2 0 0,07
    O Brezilya Giuliano Başakşehir 19 2 0 0,11
    D Türkiye Gokhan Gonul Fenerbahçe 16 2 0 0,13
    F Brezilya Guilherme Costa Marques Göztepe 10 2 0 0,2
    F Mali Hadi Sacko Denizlispor 22 2 0 0,09
    O Bosna Hersek Haris Hajradinovic Kasımpaşa 27 2 0 0,07
    O Türkiye İbrahim Akdağ Ankaragücü 12 2 0 0,17
    O Türkiye Irfan Kahveci Başakşehir 18 2 0 0,11
    D Kamerun Jean Armel Kana Biyik Gaziantep 17 2 0 0,12
    D Slovenya Jure Balkovec Fatih Karagümrük SK 29 2 0 0,07
    F Macaristan Kevin Varga Kasımpaşa 29 2 0 0,07
    D Fas Manuel Da Costa BB Erzurumspor 13 2 0 0,15
    D Bosna Hersek Marko Mihojevic Göztepe 21 2 0 0,1
    O Türkiye Mehmet Topal Başakşehir 21 2 0 0,1
    F Türkiye Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük SK 26 2 0 0,08
    D Slovenya Nejc Skubic Konyaspor 31 2 0 0,06
    O Türkiye Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 17 2 0 0,12
    O Cezayir Rachid Ghezzal Beşiktaş 22 2 0 0,09
    O Fransa Rayane Aabid Hatayspor 30 2 0 0,07
    O Hollanda Ryan Donk Galatasaray 25 2 0 0,08
    O Türkiye Salih Uçan Alanyaspor 30 2 0 0,07
    F Brezilya Sandro Lima Gençlerbirliği 8 2 0 0,25
    F Fransa Selim Ilgaz Hatayspor 27 2 0 0,07
    D Türkiye Serdar Aziz Fenerbahçe 21 2 0 0,1
    F Türkiye Sinan Gumus Fenerbahçe 14 2 0 0,14
    O Cezayir Sofiane Feghouli Galatasaray 19 2 0 0,11
    O Brezilya Souza Beşiktaş 25 2 0 0,08
    D İngiltere Steven Caulker Alanyaspor 26 2 0 0,08
    O İskoçya Stevie Mallan Yeni Malatyaspor 9 2 0 0,22
    F Türkiye Umut Bulut Yeni Malatyaspor 23 2 0 0,09
    D Brezilya Vitor Hugo Trabzonspor 24 2 0 0,08
    F Fransa Wilfried Kanga Kayserispor 14 2 0 0,14
    O Burundi Youssouf Ndayishimiye Yeni Malatyaspor 18 2 0 0,11
    D Türkiye Zeki Yavru Yeni Malatyaspor 22 2 0 0,09
    O Türkiye Abdulkadir Ömür Trabzonspor 16 1 0 0,06
    D Türkiye Abdurrahman Canlı Hatayspor 8 1 0 0,13
    F Kuzey Makedonya Adis Jahovic Göztepe 11 1 0 0,09
    O Türkiye Ahmed Ildiz Yeni Malatyaspor 27 1 0 0,04
    O Brezilya Alan Kasımpaşa 15 1 0 0,07
    D Yunanistan Alexandros Katranis Hatayspor 17 1 0 0,06
    O Türkiye Alper Potuk Ankaragücü 16 1 0 0,06
    O Slovenya Amedej Vetrih Gaziantep 22 1 0 0,05
    O İtalya Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük SK 17 1 0 0,06
    F Hırvatístan Anton Maglica Kayserispor 6 1 0 0,17
    D Türkiye Arda Kizildag Gençlerbirliği 26 1 0 0,04
    F Fildişi Sahili Arouna Kone Sivasspor 24 1 0 0,04
    O Türkiye Atakan Ridvan Cankaya Ankaragücü 20 1 0 0,05
    D Türkiye Atınç Nukan Göztepe 21 1 0 0,05
    D Macaristan Attila Szalai Fenerbahçe 12 1 0 0,08
    O İngiltere Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe 11 1 0 0,09
    F Nijerya Brown Ideye Göztepe 21 1 0 0,05
    D Türkiye Caner Osmanpaşa Sivasspor 19 1 0 0,05
    O Türkiye Cenk Sahin Gaziantep 20 1 0 0,05
    O Türkiye Ceyhun Gülselam Alanyaspor 15 1 0 0,07
    D ABD DeAndre Yedlin Galatasaray 7 1 0 0,14
    F Jamaika Dever Orgill Antalyaspor 26 1 0 0,04
    D Brezilya Diego Angelo Gençlerbirliği 17 1 0 0,06
    D Yunanistan Dimitrios Kolovetsios Kayserispor 26 1 0 0,04
    O Türkiye Dogan Erdogan Rizespor 19 1 0 0,05
    O Türkiye Doğukan Sinik Antalyaspor 18 1 0 0,06
    D Portekiz Edgar Ie Trabzonspor 31 1 0 0,03
    O Almanya Efkan Bekiroglu Alanyaspor 15 1 0 0,07
    D Türkiye Eren Albayrak Antalyaspor 29 1 0 0,03
    D Kongo Cumhuriyeti Fabrice NSkala Beşiktaş 21 1 0 0,05
    O Brezilya Fabricio Baiano Rizespor 24 1 0 0,04
    D Türkiye Fatih Aksoy Alanyaspor 22 1 0 0,05
    O Hollanda Ferdi Kadioglu Fenerbahçe 21 1 0 0,05
    D Çek Cumhuriyeti Filip Novak Fenerbahçe 13 1 0 0,08
    O Brezilya Flavio Trabzonspor 25 1 0 0,04
    F Togo Floyd Ayite Gençlerbirliği 24 1 0 0,04
    F Mali Fousseni Diabate Göztepe 13 1 0 0,08
    O Türkiye Furkan Soyalp Gaziantep 14 1 0 0,07
    O Fransa Gabriel Obertan BB Erzurumspor 20 1 0 0,05
    D Arjantin Gaston Campi Trabzonspor 3 1 0 0,33
    F Fildişi Sahili Giovanni Sio Gençlerbirliği 16 1 0 0,06
    O Gana Godfred Donsah Rizespor 21 1 0 0,05
    O Türkiye Gökhan Töre Beşiktaş 13 1 0 0,08
    O Brezilya Gustavo Campanharo Kayserispor 24 1 0 0,04
    F Türkiye Guven Yalcin Beşiktaş 13 1 0 0,08
    O Portekiz Helder Barbosa Hatayspor 9 1 0 0,11
    F Fildişi Sahili Ibrahim Sissoko BB Erzurumspor 13 1 0 0,08
    O Fildişi Sahili Ismael Diomande Konyaspor 9 1 0 0,11
    F Hollanda Jeremain Lens Beşiktaş 2 1 0 0,5
    F Nijerya Jesse Sekidika Konyaspor 10 1 0 0,1
    F Kosova Jetmir Topalli Yeni Malatyaspor 11 1 0 0,09
    F Kongo Cumhuriyeti Jonathan Bolingi Ankaragücü 14 1 0 0,07
    D Türkiye Kaan Kanak BB Erzurumspor 13 1 0 0,08
    O Hırvatístan Karlo Muhar Kayserispor 10 1 0 0,1
    F Türkiye Kemal Ruzgar Rizespor 8 1 0 0,13
    O Polonya Konrad Michalak Rizespor 22 1 0 0,05
    O İngiltere Lewis Baker Trabzonspor 26 1 0 0,04
    O Brezilya Luiz Gustavo Fenerbahçe 25 1 0 0,04
    O Türkiye Mahmut Tekdemir Başakşehir 23 1 0 0,04
    D Kongo Cumhuriyeti Marcel Tisserand Fenerbahçe 21 1 0 0,05
    O Brezilya Marcio Mossoro Göztepe 14 1 0 0,07
    D İsveç Mattias Johansson Gençlerbirliği 21 1 0 0,05
    D Belçika Mickael Tirpan Kasımpaşa 16 1 0 0,06
    F Almanya Mirkan Aydin Hatayspor 8 1 0 0,13
    O Hollanda Mitchell Donald BB Erzurumspor 16 1 0 0,06
    O ABD Mix Diskerud Denizlispor 10 1 0 0,1
    F Liberya Mohammed Kamara Hatayspor 13 1 0 0,08
    D Tunus Montassar Talbi Rizespor 14 1 0 0,07
    O Fildişi Sahili Moryke Fofana Yeni Malatyaspor 21 1 0 0,05
    F Türkiye Muğdat Çelik Kayserispor 11 1 0 0,09
    O Türkiye Murat Yildirim Gençlerbirliği 27 1 0 0,04
    O Türkiye Musa Çağıran Konyaspor 15 1 0 0,07
    O Türkiye Mustafa Eskihellaç Yeni Malatyaspor 16 1 0 0,06
    O Belçika Nacer Chadli Başakşehir 10 1 0 0,1
    D Türkiye Nazim Sangare Fenerbahçe 16 1 0 0,06
    O Türkiye Necip Uysal Beşiktaş 22 1 0 0,05
    D Almanya Neven Subotic Denizlispor 5 1 0 0,2
    D Türkiye Oguz Yilmaz Denizlispor 13 1 0 0,08
    F Nijerya Olarenwaju Kayode Sivasspor 24 1 0 0,04
    F Türkiye Ömer Ali Şahiner Başakşehir 9 1 0 0,11
    O Türkiye Osman Çelik BB Erzurumspor 24 1 0 0,04
    D Türkiye Ozer Ozdemir Denizlispor 19 1 0 0,05
    D Brezilya Pablo Santos Hatayspor 27 1 0 0,04
    D Senegal Papy Djilobodji Gaziantep 27 1 0 0,04
    O Polonya Radoslaw Murawski Denizlispor 25 1 0 0,04
    F Fransa Rashad Muhammed BB Erzurumspor 13 1 0 0,08
    O Portekiz Ruben Ribeiro Hatayspor 28 1 0 0,04
    D Türkiye Semih Kaya Yeni Malatyaspor 24 1 0 0,04
    O Türkiye Serkan Asan Trabzonspor 22 1 0 0,05
    O Türkiye Soner Dikmen Gençlerbirliği 25 1 0 0,04
    F İtalya Stefano Napoleoni Göztepe 14 1 0 0,07
    O Türkiye Tayfur Bingöl Alanyaspor 20 1 0 0,05
    O Türkiye Taylan Antalyali Galatasaray 26 1 0 0,04
    D Brezilya Titi Göztepe 19 1 0 0,05
    O Türkiye Tolga Ciğerci Başakşehir 5 1 0 0,2
    F Türkiye Tunay Torun Rizespor 13 1 0 0,08
    F ABD Tyler Boyd Beşiktaş 4 1 0 0,25
    D Fransa Valentin Rosier Beşiktaş 25 1 0 0,04
    F Kosova Veton Tusha Denizlispor 3 1 0 0,33
    D Brezilya Welinton Beşiktaş 27 1 0 0,04
    O Türkiye Yalcin Kayan Göztepe 15 1 0 0,07
    O Avusturya Yasin Pehlivan Rizespor 13 1 0 0,08
    D Tunus Yassine Meriah Rizespor 26 1 0 0,04
    F Türkiye Yusuf Sari Trabzonspor 19 1 0 0,05
    D Türkiye Ziya Erdal Sivasspor 16 1 0 0,06
    F Bosna Hersek Zoran Kvrzic Kayserispor 27 1 0 0,04
    D Hırvatístan Zvonimir Sarlija Ankaragücü 25 1 0 0,04
    Poz Oyuncu Takım Maçlar M Asistler A Penaltılar P A/M
    O Cezayir Rachid Ghezzal Beşiktaş 22 2 0 0,09
    F Norveç Zymer Bytyqi Konyaspor 12 0 0 0
    F Fildişi Sahili Max Gradel Sivasspor 30 9 0 0,3
    D Arjantin Gaston Campi Trabzonspor 3 1 0 0,33
    O Bosna Hersek Edin Visca Başakşehir 19 5 0 0,26
    O Belçika Nacer Chadli Başakşehir 10 1 0 0,1
    O Hırvatístan Kristijan Bistrovic Kasımpaşa 11 0 0 0
    O Yunanistan Dimitris Pelkas Fenerbahçe 23 5 0 0,22
    O Gürcistan Saba Lobzhanidze Ankaragücü 31 3 0 0,1
    O Türkiye Halil Akbunar Göztepe 32 9 0 0,28
    O Türkiye Mustafa Eskihellaç Yeni Malatyaspor 16 1 0 0,06
    O Kanada Atiba Hutchinson Beşiktaş 29 4 0 0,14
    D Türkiye Caner Erkin Fenerbahçe 25 0 0 0
    O Bosna Hersek Amar Rahmanovic Konyaspor 9 0 0 0
    D Mısır Karim Hafez Yeni Malatyaspor 23 0 0 0
    F Türkiye Muhammet Demir Gaziantep 23 8 0 0,35
    O Senegal Badou Ndiaye Fatih Karagümrük SK 14 3 0 0,21
    O Türkiye Ozan Tufan Fenerbahçe 28 5 0 0,18
    O Cezayir Sofiane Feghouli Galatasaray 19 2 0 0,11
    F Portekiz Daniel Candeias Gençlerbirliği 29 4 0 0,14
    D Türkiye Ahmet Oğuz Sivasspor 10 0 0 0
    D Portekiz Tiago Pinto Ankaragücü 20 0 0 0
    D Fransa Valentin Rosier Beşiktaş 25 1 0 0,04
    F Kamerun Vincent Aboubakar Beşiktaş 25 15 0 0,6
    D Fas Zakarya Bergdich BB Erzurumspor 5 0 0 0
    O Senegal Alassane Ndao Fatih Karagümrük SK 31 8 0 0,26
    O Türkiye Emrah Bassan BB Erzurumspor 31 4 0 0,13
    O Türkiye Abdulkadir Ömür Trabzonspor 16 1 0 0,06
    F Nijerya Anthony Nnaduzor Nwakaeme Trabzonspor 27 6 0 0,22
    F Angola Fredy Kulembe Antalyaspor 27 5 0 0,19
    O Bosna Hersek Haris Hajradinovic Kasımpaşa 27 2 0 0,07
    D Brezilya Haubert Sitya Guilherme Konyaspor 27 0 0 0
    O Türkiye Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor 22 3 0 0,14
    D Yunanistan Stelios Kitsiou Ankaragücü 22 0 0 0
    O Fas Younes Belhanda Galatasaray 22 6 0 0,27
    O Şili Angelo Sagal Denizlispor 28 0 0 0
    F Litvanya Arvydas Novikovas BB Erzurumspor 28 4 0 0,14
    D Yunanistan Alexandros Katranis Hatayspor 17 1 0 0,06
    D Türkiye Mesut Caytemel Hatayspor 17 0 0 0
    D Türkiye Alper Uludağ Konyaspor 6 0 0 0
    F Hırvatístan Anton Maglica Kayserispor 6 1 0 0,17
    F Hollanda Brahim Darri Fatih Karagümrük SK 6 0 0 0
    O Arjantin Lucas Castro Fatih Karagümrük SK 12 3 0 0,25
    F Senegal Mame Diouf Hatayspor 30 13 0 0,43
    D Türkiye Mert Yilmaz Antalyaspor 6 0 0 0
    F Hollanda Ryan Babel Galatasaray 24 3 0 0,13
    D Slovenya Nejc Skubic Konyaspor 31 2 0 0,06
    O Türkiye Soner Aydoğdu Göztepe 31 4 0 0,13
    O Türkiye Guray Vural Gaziantep 25 0 0 0
    F Mali Fousseni Diabate Göztepe 13 1 0 0,08
    F Liberya Mohammed Kamara Hatayspor 13 1 0 0,08
    D Türkiye Rıdvan Yılmaz Beşiktaş 13 0 0 0
    F Türkiye Emre Güral Ankaragücü 20 3 0 0,15
    O Belçika Kevin Mirallas Gaziantep 20 5 0 0,25
    D Türkiye Berkan Emir Göztepe 27 0 0 0
    O Türkiye Murat Yildirim Gençlerbirliği 27 1 0 0,04
    O Mali Noss Hatayspor 27 0 0 0
    F Brezilya Amilton Antalyaspor 28 2 0 0,07
    D ABD DeAndre Yedlin Galatasaray 7 1 0 0,14
    F İsviçre Kemal Ademi Fenerbahçe 7 0 0 0
    O Türkiye Dorukhan Tokoz Beşiktaş 22 0 0 0
    O Türkiye Ceyhun Gülselam Alanyaspor 15 1 0 0,07
    F Kanada Cyle Larin Beşiktaş 30 14 0 0,47
    F Gana Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor 24 4 0 0,17
    O Peru Christian Cueva Yeni Malatyaspor 8 0 0 0
    D Hırvatístan Dario Melnjak Rizespor 24 0 0 0
    O Fransa Georges-Kevin Nkoudou Beşiktaş 24 4 0 0,17
    D Türkiye Gokhan Gonul Fenerbahçe 16 2 0 0,13
    O İsveç Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük SK 25 3 0 0,12
    O Arjantin Jose Sosa Fenerbahçe 25 3 0 0,12
    O Hollanda Ryan Donk Galatasaray 25 2 0 0,08
    O İtalya Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük SK 17 1 0 0,06
    O Türkiye Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 17 2 0 0,12
    F Gana Caleb Ekuban Trabzonspor 26 8 0 0,31
    F Senegal Mame Thiam Fenerbahçe 26 6 0 0,23
    D Türkiye Uğur Çiftçi Sivasspor 26 0 0 0
    O Türkiye Yusuf Erdoğan Kasımpaşa 26 8 0 0,31
    O Nijerya David Akintola Hatayspor 27 6 0 0,22
    O Türkiye Emre Colak Fatih Karagümrük SK 9 0 0 0
    D Türkiye Emre Tasdemir Galatasaray 9 0 0 0
    O Fas Faycal Fajr Sivasspor 27 4 0 0,15
    O Türkiye Gokhan Karadeniz Hatayspor 9 0 0 0
    D Türkiye Hüseyin Türkmen Trabzonspor 9 0 0 0
    F Hollanda Jeremain Lens Fatih Karagümrük SK 9 0 0 0
    D Türkiye Yasir Subaşı Kayserispor 9 0 0 0
    O İngiltere Aaron Lennon Kayserispor 28 0 0 0
    F Paraguay Brian Samudio Rizespor 28 4 0 0,14
    O Türkiye Sefa Yılmaz Gençlerbirliği 28 4 0 0,14
    O Polonya Dominik Furman Gençlerbirliği 19 0 0 0
    O Türkiye Emre Akbaba Galatasaray 19 2 0 0,11
    F Yunanistan Tasos Bakasetas Alanyaspor 19 7 0 0,37
    F Kolombiya Hugo Rodallega Denizlispor 29 10 0 0,34
    D Slovenya Jure Balkovec Fatih Karagümrük SK 29 2 0 0,07
    F Macaristan Kevin Varga Kasımpaşa 29 2 0 0,07
    O Türkiye Anil Koc Kasımpaşa 20 0 0 0
    O Türkiye Cenk Sahin Gaziantep 20 1 0 0,05
    F Brezilya Guilherme Costa Marques Göztepe 10 2 0 0,2
    F Hollanda Jody Lukoki Yeni Malatyaspor 10 0 0 0
    D Türkiye Koray Altınay Fatih Karagümrük SK 20 0 0 0
    D Slovakya Martin Skrtel Başakşehir 10 0 0 0
    O Türkiye Nuri Şahin Antalyaspor 30 0 0 0
    F Bosna Hersek Armin Hodzic Kasımpaşa 21 5 0 0,24
    F Nijerya Brown Ideye Göztepe 21 1 0 0,05
    O Hollanda Ferdi Kadioglu Fenerbahçe 21 1 0 0,05
    D Uruguay Marcelo Saracchi Galatasaray 21 0 0 0
    F Kuzey Makedonya Adis Jahovic Göztepe 11 1 0 0,09
    D Türkiye Alparslan Erdem Fatih Karagümrük SK 11 0 0 0
    O Türkiye Cenk Ahmet BB Erzurumspor 22 2 0 0,09
    F Polonya Damian Kadzior Alanyaspor 11 0 0 0
    O Sırbistan Danijel Aleksic Başakşehir 22 3 0 0,14
    D Bosna Hersek Ervin Zukanovic Fatih Karagümrük SK 11 2 0 0,18
    D Senegal Lamine Gassama Göztepe 11 0 0 0
    F Türkiye Oltan Karakullukcu BB Erzurumspor 11 4 0 0,36
    O Türkiye Serkan Asan Trabzonspor 22 1 0 0,05
    D Norveç Vegar Hedenstad Fatih Karagümrük SK 11 0 0 0
    O Türkiye Efecan Karaca Alanyaspor 23 0 0 0
    D Türkiye Oguz Ceylan Gaziantep 23 0 0 0
    F Ukrayna Artem Kravets Konyaspor 24 8 0 0,33
    O Türkiye Emre Demir Kayserispor 12 0 0 0
    O Slovakya Erik Sabo Fatih Karagümrük SK 12 5 0 0,42
    O Brezilya Fabricio Baiano Rizespor 24 1 0 0,04
    O Brezilya Gustavo Campanharo Kayserispor 24 1 0 0,04
    O Türkiye İbrahim Akdağ Ankaragücü 12 2 0 0,17
    F Nijerya Olarenwaju Kayode Sivasspor 24 1 0 0,04
    F Türkiye Ömer Ali Şahiner Konyaspor 12 0 0 0
    O Türkiye Omer Bayram Galatasaray 24 0 0 0
    F Brezilya Pedro Mendes Kayserispor 24 5 0 0,21
    D Portekiz Tiago Lopes Denizlispor 24 0 0 0
    O Türkiye Umut Gunes Alanyaspor 12 0 0 0
    O Türkiye Adem Büyük Yeni Malatyaspor 25 12 0 0,48
    F Türkiye Arda Turan Galatasaray 25 3 0 0,12
    D Avustralya Aziz Behich Kayserispor 25 0 0 0
    O Türkiye Deniz Turuc Başakşehir 25 2 0 0,08
    O Brezilya Flavio Trabzonspor 25 1 0 0,04
    O Gürcistan Levan Shengelia Konyaspor 25 4 0 0,16
    F Almanya Lukas Podolski Antalyaspor 25 3 0 0,12
    O Polonya Radoslaw Murawski Denizlispor 25 1 0 0,04
    O Brezilya Souza Beşiktaş 25 2 0 0,08
    O Türkiye Gökhan Töre Beşiktaş 13 1 0 0,08
    F Fildişi Sahili Ibrahim Sissoko BB Erzurumspor 13 1 0 0,08
    F İsveç Isaac Thelin Kasımpaşa 13 6 0 0,46
    D Türkiye Kamil Çörekçi Trabzonspor 13 0 0 0
    O İngiltere Lewis Baker Trabzonspor 26 1 0 0,04
    F Türkiye Ogulcan Caglayan Galatasaray 13 3 0 0,23
    O Avusturya Peter Zulj Göztepe 13 4 0 0,31
    O Bosna Hersek Deni Milosevic Konyaspor 27 2 0 0,07
    O Türkiye Emre Kilinc Galatasaray 27 4 0 0,15
    F Fransa Selim Ilgaz Hatayspor 27 2 0 0,07
    O Norveç Zlatko Tripic Göztepe 27 3 0 0,11
    O Fas Aatif Chahechouhe BB Erzurumspor 14 4 0 0,29
    D Kosova Florent Hadergjonaj Kasımpaşa 28 0 0 0
    O Arjantin Lucas Biglia Fatih Karagümrük SK 28 3 0 0,11
    O Brezilya Marcio Mossoro Göztepe 14 1 0 0,07
    F Mali Mustapha Yatabare Sivasspor 28 9 0 0,32
    F Kolombiya Radamel Falcao Galatasaray 14 8 0 0,57
    F Türkiye Sinan Gumus Fenerbahçe 14 2 0 0,14
    D Bulgaristan Strahil Popov Hatayspor 28 0 0 0
    F Fransa Wilfried Kanga Kayserispor 14 2 0 0,14
    O Romanya Alexandru Maxim Gaziantep 29 11 0 0,38
    O Brezilya Alan Kasımpaşa 15 1 0 0,07
    O Türkiye Berkan Kutlu Alanyaspor 30 2 0 0,07
    O Almanya Efkan Bekiroglu Alanyaspor 15 1 0 0,07
    O Fransa Rayane Aabid Hatayspor 30 2 0 0,07
    D Türkiye Alpaslan Öztürk Göztepe 16 2 0 0,13
    F Kuzey Makedonya Daniel Avramovski Kayserispor 16 0 0 0
    F Fildişi Sahili Giovanni Sio Gençlerbirliği 16 1 0 0,06
    D Türkiye Nazim Sangare Fenerbahçe 16 1 0 0,06
    O Türkiye Ramazan Civelek Fatih Karagümrük SK 16 0 0 0
    O Portekiz Andre Sousa Gaziantep 17 0 0 0
    D Türkiye Halil İbrahim Pehlivan Gençlerbirliği 18 0 0 0
    O Türkiye Irfan Kahveci Başakşehir 18 2 0 0,11
    O Türkiye Muhammed Kerem Akturkoglu Galatasaray 18 3 0 0,17
    O Türkiye Dogan Erdogan Rizespor 19 1 0 0,05
    D Fransa Leo Schwechlen BB Erzurumspor 19 0 0 0
    D Brezilya Titi Göztepe 19 1 0 0,05
    F Brezilya Fernando Andrade Rizespor 20 2 0 0,1
    O Brezilya Fernando Boldrin Rizespor 20 5 0 0,25
    O Fransa Gabriel Obertan BB Erzurumspor 20 1 0 0,05
    O Türkiye Tayfur Bingöl Alanyaspor 20 1 0 0,05
    D Türkiye Atila Turan Ankaragücü 21 0 0 0
    D Kongo Cumhuriyeti Christian Luyindama Galatasaray 21 0 0 0
    O Brezilya Claudemir Sivasspor 21 0 0 0
    D Kongo Cumhuriyeti Fabrice NSkala Beşiktaş 21 1 0 0,05
    F Türkiye Kubilay Kanatsızkuş Yeni Malatyaspor 21 4 0 0,19
    D Kongo Cumhuriyeti Marcel Tisserand Fenerbahçe 21 1 0 0,05
    D Norveç Martin Linnes Galatasaray 21 0 0 0
    F Senegal Papiss Demba Cisse Fenerbahçe 21 4 0 0,19
    D Kape Verde Ponck Başakşehir 21 0 0 0
    D Türkiye Serdar Aziz Fenerbahçe 21 2 0 0,1
    D Türkiye Abdullah Durak Rizespor 22 0 0 0
    F Mali Hadi Sacko Denizlispor 22 2 0 0,09
    F Senegal Khouma Babacar Alanyaspor 22 8 0 0,36
    O Türkiye Necip Uysal Beşiktaş 22 1 0 0,05
    D Polonya Pawel Olkowski Gaziantep 22 0 0 0
    D Türkiye Zeki Yavru Yeni Malatyaspor 22 2 0 0,09
    D Türkiye Ahmet Çalık Konyaspor 23 0 0 0
    F Kape Verde Djanini Tvaris Trabzonspor 23 5 0 0,22
    D Türkiye Hasan Ali Kaldırım Başakşehir 23 0 0 0
    D Gana Joseph Attamah Kayserispor 23 0 0 0
    F Türkiye Umut Bulut Yeni Malatyaspor 23 2 0 0,09
    O Türkiye Abdulkadir Parmak Trabzonspor 24 0 0 0
    O Gana Bernard Mensah Beşiktaş 24 4 0 0,17
    F Togo Floyd Ayite Gençlerbirliği 24 1 0 0,04
    F Çek Cumhuriyeti Milan Skoda Rizespor 24 9 0 0,38
    O Nijerya Obinna Nwobodo Göztepe 24 0 0 0
    D Fransa Pierrick Capelle Gençlerbirliği 24 0 0 0
    O Türkiye Recep Niyaz Denizlispor 24 4 0 0,17
    D Türkiye Semih Kaya Yeni Malatyaspor 24 1 0 0,04
    O Türkiye Berkay Ozcan Başakşehir 25 0 0 0
    F Senegal Demba Ba Başakşehir 25 5 0 0,2
    O Arnavutluk Endri Cekici Ankaragücü 25 2 0 0,08
    F Ekvador Enner Valencia Fenerbahçe 25 5 0 0,2
    O Türkiye Aytaç Kara Kasımpaşa 26 4 0 0,15
    F Jamaika Dever Orgill Antalyaspor 26 1 0 0,04
    D Şili Enzo Roco Fatih Karagümrük SK 26 3 0 0,12
    D Fas Issam Chebake Yeni Malatyaspor 26 0 0 0
    F Türkiye Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük SK 26 2 0 0,08
    O Almanya Robin Yalçın Sivasspor 26 0 0 0
    F Arnavutluk Sokol Cikalleshi Konyaspor 26 5 0 0,19
    O Türkiye Taylan Antalyali Galatasaray 26 1 0 0,04
    F Bosna Hersek Muris Mesanovic Denizlispor 27 4 0 0,15
    D Tunus Oussama Haddadi Kasımpaşa 27 0 0 0
    D Senegal Papy Djilobodji Gaziantep 27 1 0 0,04
    D İsviçre Francois Moubandje Alanyaspor 28 3 0 0,11
    D Yunanistan Georgios Tzavellas Alanyaspor 28 2 0 0,07
    O Sırbistan Marko Jevtovic Konyaspor 28 3 0 0,11
    D Brezilya Marlon Trabzonspor 28 0 0 0
    D Türkiye Murat Paluli Göztepe 28 0 0 0
    O Portekiz Ruben Ribeiro Hatayspor 28 1 0 0,04
    F Norveç Torgeir Borven Ankaragücü 28 10 0 0,36
    D Türkiye Abdulkerim Bardakçı Konyaspor 29 2 0 0,07
    O Türkiye Bunyamin Balci Antalyaspor 29 2 0 0,07
    D Türkiye Eren Albayrak Antalyaspor 29 1 0 0,03
    O Türkiye Hakan Arslan Sivasspor 29 6 0 0,21
    O Türkiye Kenan Ozer Gaziantep 29 5 0 0,17
    F Polonya Artur Sobiech Fatih Karagümrük SK 30 7 0 0,23
    O Türkiye Salih Uçan Alanyaspor 30 2 0 0,07
    F Senegal Cherif Ndiaye Göztepe 32 10 0 0,31
    Poz Oyuncu Takım Maçlar M
    D Gabon Aaron Appindangoye Sivasspor 13 3 - -
    F Gabon Aaron Boupendza Hatayspor 27 5 - -
    O İngiltere Aaron Lennon Kayserispor 28 2 1 -
    O Fas Aatif Chahechouhe BB Erzurumspor 14 3 - -
    O Türkiye Abdulkadir Parmak Trabzonspor 24 4 - -
    D Türkiye Abdulkerim Bardakçı Konyaspor 29 6 - -
    D Türkiye Abdullah Durak Rizespor 22 4 - -
    K Türkiye Abdulsamed Damlu Yeni Malatyaspor 13 1 - -
    D Türkiye Abdurrahman Canlı Hatayspor 8 1 - -
    F Paraguay Adam Bareiro Alanyaspor 29 4 - -
    O Türkiye Adem Büyük Yeni Malatyaspor 25 7 - -
    O Sırbistan Adem Ljajic Beşiktaş 16 2 - -
    D Türkiye Adil Demirbağ Konyaspor 15 6 - -
    F Kuzey Makedonya Adis Jahovic Göztepe 11 2 - -
    D Kamerun Adolphe Teikeu BB Erzurumspor 15 2 - -
    O Gana Afriyie Acquah Yeni Malatyaspor 28 8 - -
    O Türkiye Ahmed Ildiz Yeni Malatyaspor 27 3 - -
    D Türkiye Ahmet Çalık Konyaspor 23 5 - -
    D Türkiye Ahmet Oğuz Sivasspor 10 1 - -
    O Brezilya Alan Kasımpaşa 15 1 - -
    O Senegal Alassane Ndao Fatih Karagümrük SK 31 6 - -
    D Yunanistan Alexandros Katranis Hatayspor 17 4 - -
    D Moldova Alexandru Epureanu Başakşehir 26 3 - -
    O Romanya Alexandru Maxim Gaziantep 29 6 - -
    K Türkiye Ali Şaşal Vural Sivasspor 11 3 - -
    F Türkiye Ali Yavuz Kol Galatasaray 4 1 - -
    D Romanya Alin Tosca Gaziantep 28 4 - -
    F Senegal Aliou Badji Ankaragücü 8 2 - -
    D Türkiye Alparslan Erdem Fatih Karagümrük SK 11 1 - -
    D Türkiye Alpaslan Öztürk Göztepe 16 4 - -
    O Türkiye Alper Potuk Ankaragücü 16 3 1 -
    D Türkiye Alper Uludağ Konyaspor 6 4 - -
    K Türkiye Altay Bayindir Fenerbahçe 30 2 - -
    O Bosna Hersek Amar Rahmanovic Konyaspor 9 4 - -
    O Slovenya Amedej Vetrih Gaziantep 22 7 - -
    F Brezilya Amilton Antalyaspor 28 7 - 1
    O Bosna Hersek Amir Hadziahmetovic Konyaspor 26 3 - -
    O Nijerya Anderson Esiti Göztepe 12 1 - -
    F Brezilya Andre Gaziantep 18 1 - -
    O Gabon Andre Poko Göztepe 2 1 - -
    O Portekiz Andre Sousa Gaziantep 17 4 - -
    O İtalya Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük SK 17 3 - -
    O Şili Angelo Sagal Denizlispor 28 4 - -
    O Türkiye Anil Koc Kasımpaşa 20 - - 1
    D Hırvatístan Ante Kulusic Ankaragücü 10 1 - -
    F Nijerya Anthony Nnaduzor Nwakaeme Trabzonspor 27 2 1 -
    D Türkiye Arda Kizildag Gençlerbirliği 26 7 - -
    F Türkiye Arda Turan Galatasaray 25 6 - -
    F Arnavutluk Armando Sadiku BB Erzurumspor 5 - 1 -
    F Bosna Hersek Armin Hodzic Kasımpaşa 21 2 - -
    F Fildişi Sahili Arouna Kone Sivasspor 24 1 - -
    F Ukrayna Artem Kravets Konyaspor 24 3 - -
    F Polonya Artur Sobiech Fatih Karagümrük SK 30 5 - -
    D Ekvador Arturo Mina BB Erzurumspor 9 4 - -
    F Litvanya Arvydas Novikovas BB Erzurumspor 28 2 - -
    O Senegal Assane Diousse Ankaragücü 16 3 - -
    O Türkiye Atakan Ridvan Cankaya Ankaragücü 20 5 - -
    O Kanada Atiba Hutchinson Beşiktaş 29 3 - -
    D Türkiye Atila Turan Ankaragücü 21 4 - -
    D Türkiye Atınç Nukan Göztepe 21 1 - -
    D Macaristan Attila Szalai Fenerbahçe 12 1 - -
    O Türkiye Aytaç Kara Kasımpaşa 26 10 1 -
    D Avustralya Aziz Behich Kayserispor 25 5 - -
    O Senegal Badou Ndiaye Fatih Karagümrük SK 14 2 - -
    F Gine Bengali Fode Koita Kasımpaşa 11 2 - -
    F Kongo Cumhuriyeti Benik Afobe Trabzonspor 26 1 - -
    F Gana Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor 24 6 - -
    O Türkiye Berat Ayberk Özdemir Trabzonspor 10 1 - -
    D Türkiye Berkan Emir Göztepe 27 3 1 -
    O Türkiye Berkan Kutlu Alanyaspor 30 4 - -
    O Türkiye Berkay Ozcan Başakşehir 25 1 - -
    O Gana Bernard Mensah Beşiktaş 24 4 - -
    F Türkiye Bilal Basacikoglu Trabzonspor 6 1 - -
    D Ukrayna Bogdan Butko BB Erzurumspor 7 1 - -
    D Belçika Boli Bolingoli-Mbombo Başakşehir 6 2 - -
    F Paraguay Brian Samudio Rizespor 28 2 - -
    F Nijerya Brown Ideye Göztepe 21 2 - -
    O Türkiye Bunyamin Balci Antalyaspor 29 2 - -
    F Gana Caleb Ekuban Trabzonspor 26 2 - -
    D Türkiye Caner Erkin Fenerbahçe 25 7 - -
    D Türkiye Caner Osmanpaşa Sivasspor 19 2 - -
    O Türkiye Cenk Ahmet BB Erzurumspor 22 3 - -
    K Türkiye Cenk Gonen Denizlispor 14 1 - -
    O Türkiye Ceyhun Gülselam Alanyaspor 15 5 - -
    F Senegal Cherif Ndiaye Göztepe 32 3 - -
    D Kongo Cumhuriyeti Christian Luyindama Galatasaray 21 4 - -
    K Romanya Costel Pantilimon Denizlispor 15 1 - -
    D Romanya Cristian Sapunaru Kayserispor 25 1 1 1
    F Kanada Cyle Larin Beşiktaş 30 3 1 -
    O Hırvatístan Damjan Djokovic Rizespor 11 3 - -
    F