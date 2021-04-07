H Maç
- 33 Beşiktaş 07.04.2021 3:0 Alanyaspor
- 33 Antalyaspor 07.04.2021 2:4 Sivasspor
- 33 Gençlerbirliği 07.04.2021 1:1 BB Erzurumspor
- 33 Konyaspor 07.04.2021 1:1 Ankaragücü
- 33 Trabzonspor 06.04.2021 1:1 Kayserispor
- 33 Fatih Karagümrük SK 06.04.2021 1:0 Hatayspor
- 33 Göztepe 06.04.2021 2:0 Rizespor
- 32 Fenerbahçe 05.04.2021 1:0 Denizlispor
- 32 Kasımpaşa 04.04.2021 1:0 Beşiktaş
- 32 Başakşehir 04.04.2021 3:1 Yeni Malatyaspor
H Maç
- 33 Gaziantep 08.04.2021 Başakşehir
- 33 Denizlispor 08.04.2021 Kasımpaşa
- 33 Yeni Malatyaspor 08.04.2021 Fenerbahçe
- 34 Hatayspor 10.04.2021 Göztepe
- 34 Rizespor 10.04.2021 Trabzonspor
- 34 Galatasaray 10.04.2021 Fatih Karagümrük SK
- 34 Sivasspor 11.04.2021 Konyaspor
- 34 Kayserispor 11.04.2021 Antalyaspor
- 34 Ankaragücü 11.04.2021 Gençlerbirliği
- 34 BB Erzurumspor 11.04.2021 Beşiktaş
Poz Oyuncu Takım Maçlar M Goller G Penaltılar P A/M
F Aaron Boupendza Hatayspor 27 18 0 0,67
F Vincent Aboubakar Beşiktaş 25 15 0 0,6
F Cyle Larin Beşiktaş 30 14 0 0,47
F Mame Diouf Hatayspor 30 13 0 0,43
O Adem Büyük Yeni Malatyaspor 25 12 0 0,48
O Alexandru Maxim Gaziantep 29 11 0 0,38
F Cherif Ndiaye Göztepe 32 10 0 0,31
F Davidson Alanyaspor 31 10 0 0,32
F Hugo Rodallega Denizlispor 29 10 0 0,34
F Torgeir Borven Ankaragücü 28 10 0 0,36
O Halil Akbunar Göztepe 32 9 0 0,28
F Max Gradel Sivasspor 30 9 0 0,3
F Mbaye Diagne Galatasaray 15 9 0 0,6
F Milan Skoda Rizespor 24 9 0 0,38
F Mustapha Yatabare Sivasspor 28 9 0 0,32
O Alassane Ndao Fatih Karagümrük SK 31 8 0 0,26
F Artem Kravets Konyaspor 24 8 0 0,33
F Caleb Ekuban Trabzonspor 26 8 0 0,31
F Khouma Babacar Alanyaspor 22 8 0 0,36
F Muhammet Demir Gaziantep 23 8 0 0,35
F Radamel Falcao Galatasaray 14 8 0 0,57
O Yusuf Erdoğan Kasımpaşa 26 8 0 0,31
F Artur Sobiech Fatih Karagümrük SK 30 7 0 0,23
F Tasos Bakasetas Alanyaspor 19 7 0 0,37
F Anthony Nnaduzor Nwakaeme Trabzonspor 27 6 0 0,22
O David Akintola Hatayspor 27 6 0 0,22
F Fredrik Gulbrandsen Başakşehir 25 6 0 0,24
F Gokdeniz Bayrakdar Antalyaspor 28 6 0 0,21
O Hakan Arslan Sivasspor 29 6 0 0,21
F Isaac Thelin Kasımpaşa 13 6 0 0,46
F Loic Remy Rizespor 11 6 0 0,55
F Mame Thiam Fenerbahçe 26 6 0 0,23
O Younes Belhanda Galatasaray 22 6 0 0,27
F Adam Bareiro Alanyaspor 29 5 0 0,17
F Armin Hodzic Kasımpaşa 21 5 0 0,24
F Demba Ba Başakşehir 25 5 0 0,2
O Dimitris Pelkas Fenerbahçe 23 5 0 0,22
F Djanini Tvaris Trabzonspor 23 5 0 0,22
O Edin Visca Başakşehir 19 5 0 0,26
F Enner Valencia Fenerbahçe 25 5 0 0,2
O Erik Sabo Fatih Karagümrük SK 12 5 0 0,42
F Fabio Borini Fatih Karagümrük SK 14 5 0 0,36
O Fernando Boldrin Rizespor 20 5 0 0,25
F Fredy Kulembe Antalyaspor 27 5 0 0,19
F Henry Onyekuru Galatasaray 11 5 0 0,45
O İlhan Parlak Kayserispor 29 5 0 0,17
O Kenan Ozer Gaziantep 29 5 0 0,17
O Kevin Mirallas Gaziantep 20 5 0 0,25
F Mbwana Samatta Fenerbahçe 24 5 0 0,21
F Mostafa Mohamed Galatasaray 9 5 0 0,56
O Ozan Tufan Fenerbahçe 28 5 0 0,18
F Pedro Mendes Kayserispor 24 5 0 0,21
F Sokol Cikalleshi Konyaspor 26 5 0 0,19
O Aatif Chahechouhe BB Erzurumspor 14 4 0 0,29
F Arvydas Novikovas BB Erzurumspor 28 4 0 0,14
O Atiba Hutchinson Beşiktaş 29 4 0 0,14
O Aytaç Kara Kasımpaşa 26 4 0 0,15
F Bengali Fode Koita Kasımpaşa 11 4 0 0,36
F Benik Afobe Trabzonspor 26 4 0 0,15
F Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor 24 4 0 0,17
O Bernard Mensah Beşiktaş 24 4 0 0,17
F Brian Samudio Rizespor 28 4 0 0,14
F Daniel Candeias Gençlerbirliği 29 4 0 0,14
D Domagoj Vida Beşiktaş 25 4 0 0,16
O Emrah Bassan BB Erzurumspor 31 4 0 0,13
O Emre Kilinc Galatasaray 27 4 0 0,15
O Faycal Fajr Sivasspor 27 4 0 0,15
O Georges-Kevin Nkoudou Beşiktaş 24 4 0 0,17
F Kubilay Kanatsızkuş Yeni Malatyaspor 21 4 0 0,19
O Levan Shengelia Konyaspor 25 4 0 0,16
F Muris Mesanovic Denizlispor 27 4 0 0,15
F Mustafa Pektemek Alanyaspor 26 4 0 0,15
F Oltan Karakullukcu BB Erzurumspor 11 4 0 0,36
F Papiss Demba Cisse Fenerbahçe 21 4 0 0,19
O Peter Zulj Göztepe 13 4 0 0,31
O Recep Niyaz Denizlispor 24 4 0 0,17
F Ricardo Gomes BB Erzurumspor 25 4 0 0,16
O Robert Piris Gençlerbirliği 28 4 0 0,14
O Sefa Yılmaz Gençlerbirliği 28 4 0 0,14
O Soner Aydoğdu Göztepe 31 4 0 0,13
D Uğur Demirok Konyaspor 9 4 0 0,44
O Amir Hadziahmetovic Konyaspor 26 3 0 0,12
F Arda Turan Galatasaray 25 3 0 0,12
O Badou Ndiaye Fatih Karagümrük SK 14 3 0 0,21
O Berat Ayberk Özdemir Gençlerbirliği 13 3 0 0,23
F Cenk Tosun Beşiktaş 2 3 0 1,5
O Danijel Aleksic Başakşehir 22 3 0 0,14
F Diego Perotti Fenerbahçe 4 3 0 0,75
F Emre Güral Ankaragücü 20 3 0 0,15
D Enzo Roco Fatih Karagümrük SK 26 3 0 0,12
O Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor 22 3 0 0,14
D Francois Moubandje Alanyaspor 28 3 0 0,11
O Hakan Özmert Antalyaspor 23 3 0 0,13
O Jefferson Nogueira Gaziantep 21 3 0 0,14
O Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük SK 25 3 0 0,12
O Jose Sosa Fenerbahçe 25 3 0 0,12
O Lucas Biglia Fatih Karagümrük SK 28 3 0 0,11
O Lucas Castro Fatih Karagümrük SK 12 3 0 0,25
F Lukas Podolski Antalyaspor 25 3 0 0,12
O Marko Jevtovic Konyaspor 28 3 0 0,11
O Mert Hakan Yandas Fenerbahçe 25 3 0 0,12
O Muhammed Kerem Akturkoglu Galatasaray 18 3 0 0,17
F Nouha Dicko Gaziantep 18 3 0 0,17
F Ogulcan Caglayan Galatasaray 13 3 0 0,23
F Ryan Babel Galatasaray 24 3 0 0,13
O Saba Lobzhanidze Ankaragücü 31 3 0 0,1
O Sidney Sam Antalyaspor 21 3 0 0,14
D Veysel Sarı Antalyaspor 26 3 0 0,12
O Zlatko Tripic Göztepe 27 3 0 0,11
D Abdulkerim Bardakçı Konyaspor 29 2 0 0,07
O Adem Ljajic Beşiktaş 16 2 0 0,13
O Afriyie Acquah Yeni Malatyaspor 28 2 0 0,07
F Ajdin Hasic Beşiktaş 8 2 0 0,25
F Aliou Badji Ankaragücü 8 2 0 0,25
D Alpaslan Öztürk Göztepe 16 2 0 0,13
F Amilton Antalyaspor 28 2 0 0,07
F Andre Gaziantep 18 2 0 0,11
O Berkan Kutlu Alanyaspor 30 2 0 0,07
F Bogdan Stancu Gençlerbirliği 15 2 0 0,13
O Bunyamin Balci Antalyaspor 29 2 0 0,07
O Cenk Ahmet BB Erzurumspor 22 2 0 0,09
O Daniel Lukasik Ankaragücü 19 2 0 0,11
O Deni Milosevic Konyaspor 27 2 0 0,07
F Denis Alibec Kayserispor 10 2 0 0,2
O Deniz Turuc Başakşehir 25 2 0 0,08
O Emre Akbaba Galatasaray 19 2 0 0,11
O Endri Cekici Ankaragücü 25 2 0 0,08
F Enzo Crivelli Başakşehir 28 2 0 0,07
F Erdon Daci Konyaspor 13 2 0 0,15
D Ervin Zukanovic Fatih Karagümrük SK 11 2 0 0,18
F Fernando Andrade Rizespor 20 2 0 0,1
D Georgios Tzavellas Alanyaspor 28 2 0 0,07
O Giuliano Başakşehir 19 2 0 0,11
D Gokhan Gonul Fenerbahçe 16 2 0 0,13
F Guilherme Costa Marques Göztepe 10 2 0 0,2
F Hadi Sacko Denizlispor 22 2 0 0,09
O Haris Hajradinovic Kasımpaşa 27 2 0 0,07
O İbrahim Akdağ Ankaragücü 12 2 0 0,17
O Irfan Kahveci Başakşehir 18 2 0 0,11
D Jean Armel Kana Biyik Gaziantep 17 2 0 0,12
D Jure Balkovec Fatih Karagümrük SK 29 2 0 0,07
F Kevin Varga Kasımpaşa 29 2 0 0,07
D Manuel Da Costa BB Erzurumspor 13 2 0 0,15
D Marko Mihojevic Göztepe 21 2 0 0,1
O Mehmet Topal Başakşehir 21 2 0 0,1
F Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük SK 26 2 0 0,08
D Nejc Skubic Konyaspor 31 2 0 0,06
O Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 17 2 0 0,12
O Rachid Ghezzal Beşiktaş 22 2 0 0,09
O Rayane Aabid Hatayspor 30 2 0 0,07
O Ryan Donk Galatasaray 25 2 0 0,08
O Salih Uçan Alanyaspor 30 2 0 0,07
F Sandro Lima Gençlerbirliği 8 2 0 0,25
F Selim Ilgaz Hatayspor 27 2 0 0,07
D Serdar Aziz Fenerbahçe 21 2 0 0,1
F Sinan Gumus Fenerbahçe 14 2 0 0,14
O Sofiane Feghouli Galatasaray 19 2 0 0,11
O Souza Beşiktaş 25 2 0 0,08
D Steven Caulker Alanyaspor 26 2 0 0,08
O Stevie Mallan Yeni Malatyaspor 9 2 0 0,22
F Umut Bulut Yeni Malatyaspor 23 2 0 0,09
D Vitor Hugo Trabzonspor 24 2 0 0,08
F Wilfried Kanga Kayserispor 14 2 0 0,14
O Youssouf Ndayishimiye Yeni Malatyaspor 18 2 0 0,11
D Zeki Yavru Yeni Malatyaspor 22 2 0 0,09
O Abdulkadir Ömür Trabzonspor 16 1 0 0,06
D Abdurrahman Canlı Hatayspor 8 1 0 0,13
F Adis Jahovic Göztepe 11 1 0 0,09
O Ahmed Ildiz Yeni Malatyaspor 27 1 0 0,04
O Alan Kasımpaşa 15 1 0 0,07
D Alexandros Katranis Hatayspor 17 1 0 0,06
O Alper Potuk Ankaragücü 16 1 0 0,06
O Amedej Vetrih Gaziantep 22 1 0 0,05
O Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük SK 17 1 0 0,06
F Anton Maglica Kayserispor 6 1 0 0,17
D Arda Kizildag Gençlerbirliği 26 1 0 0,04
F Arouna Kone Sivasspor 24 1 0 0,04
O Atakan Ridvan Cankaya Ankaragücü 20 1 0 0,05
D Atınç Nukan Göztepe 21 1 0 0,05
D Attila Szalai Fenerbahçe 12 1 0 0,08
O Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe 11 1 0 0,09
F Brown Ideye Göztepe 21 1 0 0,05
D Caner Osmanpaşa Sivasspor 19 1 0 0,05
O Cenk Sahin Gaziantep 20 1 0 0,05
O Ceyhun Gülselam Alanyaspor 15 1 0 0,07
D DeAndre Yedlin Galatasaray 7 1 0 0,14
F Dever Orgill Antalyaspor 26 1 0 0,04
D Diego Angelo Gençlerbirliği 17 1 0 0,06
D Dimitrios Kolovetsios Kayserispor 26 1 0 0,04
O Dogan Erdogan Rizespor 19 1 0 0,05
O Doğukan Sinik Antalyaspor 18 1 0 0,06
D Edgar Ie Trabzonspor 31 1 0 0,03
O Efkan Bekiroglu Alanyaspor 15 1 0 0,07
D Eren Albayrak Antalyaspor 29 1 0 0,03
D Fabrice NSkala Beşiktaş 21 1 0 0,05
O Fabricio Baiano Rizespor 24 1 0 0,04
D Fatih Aksoy Alanyaspor 22 1 0 0,05
O Ferdi Kadioglu Fenerbahçe 21 1 0 0,05
D Filip Novak Fenerbahçe 13 1 0 0,08
O Flavio Trabzonspor 25 1 0 0,04
F Floyd Ayite Gençlerbirliği 24 1 0 0,04
F Fousseni Diabate Göztepe 13 1 0 0,08
O Furkan Soyalp Gaziantep 14 1 0 0,07
O Gabriel Obertan BB Erzurumspor 20 1 0 0,05
D Gaston Campi Trabzonspor 3 1 0 0,33
F Giovanni Sio Gençlerbirliği 16 1 0 0,06
O Godfred Donsah Rizespor 21 1 0 0,05
O Gökhan Töre Beşiktaş 13 1 0 0,08
O Gustavo Campanharo Kayserispor 24 1 0 0,04
F Guven Yalcin Beşiktaş 13 1 0 0,08
O Helder Barbosa Hatayspor 9 1 0 0,11
F Ibrahim Sissoko BB Erzurumspor 13 1 0 0,08
O Ismael Diomande Konyaspor 9 1 0 0,11
F Jeremain Lens Beşiktaş 2 1 0 0,5
F Jesse Sekidika Konyaspor 10 1 0 0,1
F Jetmir Topalli Yeni Malatyaspor 11 1 0 0,09
F Jonathan Bolingi Ankaragücü 14 1 0 0,07
D Kaan Kanak BB Erzurumspor 13 1 0 0,08
O Karlo Muhar Kayserispor 10 1 0 0,1
F Kemal Ruzgar Rizespor 8 1 0 0,13
O Konrad Michalak Rizespor 22 1 0 0,05
O Lewis Baker Trabzonspor 26 1 0 0,04
O Luiz Gustavo Fenerbahçe 25 1 0 0,04
O Mahmut Tekdemir Başakşehir 23 1 0 0,04
D Marcel Tisserand Fenerbahçe 21 1 0 0,05
O Marcio Mossoro Göztepe 14 1 0 0,07
D Mattias Johansson Gençlerbirliği 21 1 0 0,05
D Mickael Tirpan Kasımpaşa 16 1 0 0,06
F Mirkan Aydin Hatayspor 8 1 0 0,13
O Mitchell Donald BB Erzurumspor 16 1 0 0,06
O Mix Diskerud Denizlispor 10 1 0 0,1
F Mohammed Kamara Hatayspor 13 1 0 0,08
D Montassar Talbi Rizespor 14 1 0 0,07
O Moryke Fofana Yeni Malatyaspor 21 1 0 0,05
F Muğdat Çelik Kayserispor 11 1 0 0,09
O Murat Yildirim Gençlerbirliği 27 1 0 0,04
O Musa Çağıran Konyaspor 15 1 0 0,07
O Mustafa Eskihellaç Yeni Malatyaspor 16 1 0 0,06
O Nacer Chadli Başakşehir 10 1 0 0,1
D Nazim Sangare Fenerbahçe 16 1 0 0,06
O Necip Uysal Beşiktaş 22 1 0 0,05
D Neven Subotic Denizlispor 5 1 0 0,2
D Oguz Yilmaz Denizlispor 13 1 0 0,08
F Olarenwaju Kayode Sivasspor 24 1 0 0,04
F Ömer Ali Şahiner Başakşehir 9 1 0 0,11
O Osman Çelik BB Erzurumspor 24 1 0 0,04
D Ozer Ozdemir Denizlispor 19 1 0 0,05
D Pablo Santos Hatayspor 27 1 0 0,04
D Papy Djilobodji Gaziantep 27 1 0 0,04
O Radoslaw Murawski Denizlispor 25 1 0 0,04
F Rashad Muhammed BB Erzurumspor 13 1 0 0,08
O Ruben Ribeiro Hatayspor 28 1 0 0,04
D Semih Kaya Yeni Malatyaspor 24 1 0 0,04
O Serkan Asan Trabzonspor 22 1 0 0,05
O Soner Dikmen Gençlerbirliği 25 1 0 0,04
F Stefano Napoleoni Göztepe 14 1 0 0,07
O Tayfur Bingöl Alanyaspor 20 1 0 0,05
O Taylan Antalyali Galatasaray 26 1 0 0,04
D Titi Göztepe 19 1 0 0,05
O Tolga Ciğerci Başakşehir 5 1 0 0,2
F Tunay Torun Rizespor 13 1 0 0,08
F Tyler Boyd Beşiktaş 4 1 0 0,25
D Valentin Rosier Beşiktaş 25 1 0 0,04
F Veton Tusha Denizlispor 3 1 0 0,33
D Welinton Beşiktaş 27 1 0 0,04
O Yalcin Kayan Göztepe 15 1 0 0,07
O Yasin Pehlivan Rizespor 13 1 0 0,08
D Yassine Meriah Rizespor 26 1 0 0,04
F Yusuf Sari Trabzonspor 19 1 0 0,05
D Ziya Erdal Sivasspor 16 1 0 0,06
F Zoran Kvrzic Kayserispor 27 1 0 0,04
D Zvonimir Sarlija Ankaragücü 25 1 0 0,04
Poz Oyuncu Takım Maçlar M Asistler A Penaltılar P A/M
O Rachid Ghezzal Beşiktaş 22 2 0 0,09
F Zymer Bytyqi Konyaspor 12 0 0 0
F Max Gradel Sivasspor 30 9 0 0,3
D Gaston Campi Trabzonspor 3 1 0 0,33
O Edin Visca Başakşehir 19 5 0 0,26
O Nacer Chadli Başakşehir 10 1 0 0,1
O Kristijan Bistrovic Kasımpaşa 11 0 0 0
O Dimitris Pelkas Fenerbahçe 23 5 0 0,22
O Saba Lobzhanidze Ankaragücü 31 3 0 0,1
O Halil Akbunar Göztepe 32 9 0 0,28
O Mustafa Eskihellaç Yeni Malatyaspor 16 1 0 0,06
O Atiba Hutchinson Beşiktaş 29 4 0 0,14
D Caner Erkin Fenerbahçe 25 0 0 0
O Amar Rahmanovic Konyaspor 9 0 0 0
D Karim Hafez Yeni Malatyaspor 23 0 0 0
F Muhammet Demir Gaziantep 23 8 0 0,35
O Badou Ndiaye Fatih Karagümrük SK 14 3 0 0,21
O Ozan Tufan Fenerbahçe 28 5 0 0,18
O Sofiane Feghouli Galatasaray 19 2 0 0,11
F Daniel Candeias Gençlerbirliği 29 4 0 0,14
D Ahmet Oğuz Sivasspor 10 0 0 0
D Tiago Pinto Ankaragücü 20 0 0 0
D Valentin Rosier Beşiktaş 25 1 0 0,04
F Vincent Aboubakar Beşiktaş 25 15 0 0,6
D Zakarya Bergdich BB Erzurumspor 5 0 0 0
O Alassane Ndao Fatih Karagümrük SK 31 8 0 0,26
O Emrah Bassan BB Erzurumspor 31 4 0 0,13
O Abdulkadir Ömür Trabzonspor 16 1 0 0,06
F Anthony Nnaduzor Nwakaeme Trabzonspor 27 6 0 0,22
F Fredy Kulembe Antalyaspor 27 5 0 0,19
O Haris Hajradinovic Kasımpaşa 27 2 0 0,07
D Haubert Sitya Guilherme Konyaspor 27 0 0 0
O Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor 22 3 0 0,14
D Stelios Kitsiou Ankaragücü 22 0 0 0
O Younes Belhanda Galatasaray 22 6 0 0,27
O Angelo Sagal Denizlispor 28 0 0 0
F Arvydas Novikovas BB Erzurumspor 28 4 0 0,14
D Alexandros Katranis Hatayspor 17 1 0 0,06
D Mesut Caytemel Hatayspor 17 0 0 0
D Alper Uludağ Konyaspor 6 0 0 0
F Anton Maglica Kayserispor 6 1 0 0,17
F Brahim Darri Fatih Karagümrük SK 6 0 0 0
O Lucas Castro Fatih Karagümrük SK 12 3 0 0,25
F Mame Diouf Hatayspor 30 13 0 0,43
D Mert Yilmaz Antalyaspor 6 0 0 0
F Ryan Babel Galatasaray 24 3 0 0,13
D Nejc Skubic Konyaspor 31 2 0 0,06
O Soner Aydoğdu Göztepe 31 4 0 0,13
O Guray Vural Gaziantep 25 0 0 0
F Fousseni Diabate Göztepe 13 1 0 0,08
F Mohammed Kamara Hatayspor 13 1 0 0,08
D Rıdvan Yılmaz Beşiktaş 13 0 0 0
F Emre Güral Ankaragücü 20 3 0 0,15
O Kevin Mirallas Gaziantep 20 5 0 0,25
D Berkan Emir Göztepe 27 0 0 0
O Murat Yildirim Gençlerbirliği 27 1 0 0,04
O Noss Hatayspor 27 0 0 0
F Amilton Antalyaspor 28 2 0 0,07
D DeAndre Yedlin Galatasaray 7 1 0 0,14
F Kemal Ademi Fenerbahçe 7 0 0 0
O Dorukhan Tokoz Beşiktaş 22 0 0 0
O Ceyhun Gülselam Alanyaspor 15 1 0 0,07
F Cyle Larin Beşiktaş 30 14 0 0,47
F Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor 24 4 0 0,17
O Christian Cueva Yeni Malatyaspor 8 0 0 0
D Dario Melnjak Rizespor 24 0 0 0
O Georges-Kevin Nkoudou Beşiktaş 24 4 0 0,17
D Gokhan Gonul Fenerbahçe 16 2 0 0,13
O Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük SK 25 3 0 0,12
O Jose Sosa Fenerbahçe 25 3 0 0,12
O Ryan Donk Galatasaray 25 2 0 0,08
O Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük SK 17 1 0 0,06
O Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 17 2 0 0,12
F Caleb Ekuban Trabzonspor 26 8 0 0,31
F Mame Thiam Fenerbahçe 26 6 0 0,23
D Uğur Çiftçi Sivasspor 26 0 0 0
O Yusuf Erdoğan Kasımpaşa 26 8 0 0,31
O David Akintola Hatayspor 27 6 0 0,22
O Emre Colak Fatih Karagümrük SK 9 0 0 0
D Emre Tasdemir Galatasaray 9 0 0 0
O Faycal Fajr Sivasspor 27 4 0 0,15
O Gokhan Karadeniz Hatayspor 9 0 0 0
D Hüseyin Türkmen Trabzonspor 9 0 0 0
F Jeremain Lens Fatih Karagümrük SK 9 0 0 0
D Yasir Subaşı Kayserispor 9 0 0 0
O Aaron Lennon Kayserispor 28 0 0 0
F Brian Samudio Rizespor 28 4 0 0,14
O Sefa Yılmaz Gençlerbirliği 28 4 0 0,14
O Dominik Furman Gençlerbirliği 19 0 0 0
O Emre Akbaba Galatasaray 19 2 0 0,11
F Tasos Bakasetas Alanyaspor 19 7 0 0,37
F Hugo Rodallega Denizlispor 29 10 0 0,34
D Jure Balkovec Fatih Karagümrük SK 29 2 0 0,07
F Kevin Varga Kasımpaşa 29 2 0 0,07
O Anil Koc Kasımpaşa 20 0 0 0
O Cenk Sahin Gaziantep 20 1 0 0,05
F Guilherme Costa Marques Göztepe 10 2 0 0,2
F Jody Lukoki Yeni Malatyaspor 10 0 0 0
D Koray Altınay Fatih Karagümrük SK 20 0 0 0
D Martin Skrtel Başakşehir 10 0 0 0
O Nuri Şahin Antalyaspor 30 0 0 0
F Armin Hodzic Kasımpaşa 21 5 0 0,24
F Brown Ideye Göztepe 21 1 0 0,05
O Ferdi Kadioglu Fenerbahçe 21 1 0 0,05
D Marcelo Saracchi Galatasaray 21 0 0 0
F Adis Jahovic Göztepe 11 1 0 0,09
D Alparslan Erdem Fatih Karagümrük SK 11 0 0 0
O Cenk Ahmet BB Erzurumspor 22 2 0 0,09
F Damian Kadzior Alanyaspor 11 0 0 0
O Danijel Aleksic Başakşehir 22 3 0 0,14
D Ervin Zukanovic Fatih Karagümrük SK 11 2 0 0,18
D Lamine Gassama Göztepe 11 0 0 0
F Oltan Karakullukcu BB Erzurumspor 11 4 0 0,36
O Serkan Asan Trabzonspor 22 1 0 0,05
D Vegar Hedenstad Fatih Karagümrük SK 11 0 0 0
O Efecan Karaca Alanyaspor 23 0 0 0
D Oguz Ceylan Gaziantep 23 0 0 0
F Artem Kravets Konyaspor 24 8 0 0,33
O Emre Demir Kayserispor 12 0 0 0
O Erik Sabo Fatih Karagümrük SK 12 5 0 0,42
O Fabricio Baiano Rizespor 24 1 0 0,04
O Gustavo Campanharo Kayserispor 24 1 0 0,04
O İbrahim Akdağ Ankaragücü 12 2 0 0,17
F Olarenwaju Kayode Sivasspor 24 1 0 0,04
F Ömer Ali Şahiner Konyaspor 12 0 0 0
O Omer Bayram Galatasaray 24 0 0 0
F Pedro Mendes Kayserispor 24 5 0 0,21
D Tiago Lopes Denizlispor 24 0 0 0
O Umut Gunes Alanyaspor 12 0 0 0
O Adem Büyük Yeni Malatyaspor 25 12 0 0,48
F Arda Turan Galatasaray 25 3 0 0,12
D Aziz Behich Kayserispor 25 0 0 0
O Deniz Turuc Başakşehir 25 2 0 0,08
O Flavio Trabzonspor 25 1 0 0,04
O Levan Shengelia Konyaspor 25 4 0 0,16
F Lukas Podolski Antalyaspor 25 3 0 0,12
O Radoslaw Murawski Denizlispor 25 1 0 0,04
O Souza Beşiktaş 25 2 0 0,08
O Gökhan Töre Beşiktaş 13 1 0 0,08
F Ibrahim Sissoko BB Erzurumspor 13 1 0 0,08
F Isaac Thelin Kasımpaşa 13 6 0 0,46
D Kamil Çörekçi Trabzonspor 13 0 0 0
O Lewis Baker Trabzonspor 26 1 0 0,04
F Ogulcan Caglayan Galatasaray 13 3 0 0,23
O Peter Zulj Göztepe 13 4 0 0,31
O Deni Milosevic Konyaspor 27 2 0 0,07
O Emre Kilinc Galatasaray 27 4 0 0,15
F Selim Ilgaz Hatayspor 27 2 0 0,07
O Zlatko Tripic Göztepe 27 3 0 0,11
O Aatif Chahechouhe BB Erzurumspor 14 4 0 0,29
D Florent Hadergjonaj Kasımpaşa 28 0 0 0
O Lucas Biglia Fatih Karagümrük SK 28 3 0 0,11
O Marcio Mossoro Göztepe 14 1 0 0,07
F Mustapha Yatabare Sivasspor 28 9 0 0,32
F Radamel Falcao Galatasaray 14 8 0 0,57
F Sinan Gumus Fenerbahçe 14 2 0 0,14
D Strahil Popov Hatayspor 28 0 0 0
F Wilfried Kanga Kayserispor 14 2 0 0,14
O Alexandru Maxim Gaziantep 29 11 0 0,38
O Alan Kasımpaşa 15 1 0 0,07
O Berkan Kutlu Alanyaspor 30 2 0 0,07
O Efkan Bekiroglu Alanyaspor 15 1 0 0,07
O Rayane Aabid Hatayspor 30 2 0 0,07
D Alpaslan Öztürk Göztepe 16 2 0 0,13
F Daniel Avramovski Kayserispor 16 0 0 0
F Giovanni Sio Gençlerbirliği 16 1 0 0,06
D Nazim Sangare Fenerbahçe 16 1 0 0,06
O Ramazan Civelek Fatih Karagümrük SK 16 0 0 0
O Andre Sousa Gaziantep 17 0 0 0
D Halil İbrahim Pehlivan Gençlerbirliği 18 0 0 0
O Irfan Kahveci Başakşehir 18 2 0 0,11
O Muhammed Kerem Akturkoglu Galatasaray 18 3 0 0,17
O Dogan Erdogan Rizespor 19 1 0 0,05
D Leo Schwechlen BB Erzurumspor 19 0 0 0
D Titi Göztepe 19 1 0 0,05
F Fernando Andrade Rizespor 20 2 0 0,1
O Fernando Boldrin Rizespor 20 5 0 0,25
O Gabriel Obertan BB Erzurumspor 20 1 0 0,05
O Tayfur Bingöl Alanyaspor 20 1 0 0,05
D Atila Turan Ankaragücü 21 0 0 0
D Christian Luyindama Galatasaray 21 0 0 0
O Claudemir Sivasspor 21 0 0 0
D Fabrice NSkala Beşiktaş 21 1 0 0,05
F Kubilay Kanatsızkuş Yeni Malatyaspor 21 4 0 0,19
D Marcel Tisserand Fenerbahçe 21 1 0 0,05
D Martin Linnes Galatasaray 21 0 0 0
F Papiss Demba Cisse Fenerbahçe 21 4 0 0,19
D Ponck Başakşehir 21 0 0 0
D Serdar Aziz Fenerbahçe 21 2 0 0,1
D Abdullah Durak Rizespor 22 0 0 0
F Hadi Sacko Denizlispor 22 2 0 0,09
F Khouma Babacar Alanyaspor 22 8 0 0,36
O Necip Uysal Beşiktaş 22 1 0 0,05
D Pawel Olkowski Gaziantep 22 0 0 0
D Zeki Yavru Yeni Malatyaspor 22 2 0 0,09
D Ahmet Çalık Konyaspor 23 0 0 0
F Djanini Tvaris Trabzonspor 23 5 0 0,22
D Hasan Ali Kaldırım Başakşehir 23 0 0 0
D Joseph Attamah Kayserispor 23 0 0 0
F Umut Bulut Yeni Malatyaspor 23 2 0 0,09
O Abdulkadir Parmak Trabzonspor 24 0 0 0
O Bernard Mensah Beşiktaş 24 4 0 0,17
F Floyd Ayite Gençlerbirliği 24 1 0 0,04
F Milan Skoda Rizespor 24 9 0 0,38
O Obinna Nwobodo Göztepe 24 0 0 0
D Pierrick Capelle Gençlerbirliği 24 0 0 0
O Recep Niyaz Denizlispor 24 4 0 0,17
D Semih Kaya Yeni Malatyaspor 24 1 0 0,04
O Berkay Ozcan Başakşehir 25 0 0 0
F Demba Ba Başakşehir 25 5 0 0,2
O Endri Cekici Ankaragücü 25 2 0 0,08
F Enner Valencia Fenerbahçe 25 5 0 0,2
O Aytaç Kara Kasımpaşa 26 4 0 0,15
F Dever Orgill Antalyaspor 26 1 0 0,04
D Enzo Roco Fatih Karagümrük SK 26 3 0 0,12
D Issam Chebake Yeni Malatyaspor 26 0 0 0
F Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük SK 26 2 0 0,08
O Robin Yalçın Sivasspor 26 0 0 0
F Sokol Cikalleshi Konyaspor 26 5 0 0,19
O Taylan Antalyali Galatasaray 26 1 0 0,04
F Muris Mesanovic Denizlispor 27 4 0 0,15
D Oussama Haddadi Kasımpaşa 27 0 0 0
D Papy Djilobodji Gaziantep 27 1 0 0,04
D Francois Moubandje Alanyaspor 28 3 0 0,11
D Georgios Tzavellas Alanyaspor 28 2 0 0,07
O Marko Jevtovic Konyaspor 28 3 0 0,11
D Marlon Trabzonspor 28 0 0 0
D Murat Paluli Göztepe 28 0 0 0
O Ruben Ribeiro Hatayspor 28 1 0 0,04
F Torgeir Borven Ankaragücü 28 10 0 0,36
D Abdulkerim Bardakçı Konyaspor 29 2 0 0,07
O Bunyamin Balci Antalyaspor 29 2 0 0,07
D Eren Albayrak Antalyaspor 29 1 0 0,03
O Hakan Arslan Sivasspor 29 6 0 0,21
O Kenan Ozer Gaziantep 29 5 0 0,17
F Artur Sobiech Fatih Karagümrük SK 30 7 0 0,23
O Salih Uçan Alanyaspor 30 2 0 0,07
F Cherif Ndiaye Göztepe 32 10 0 0,31
Poz Oyuncu Takım Maçlar M
D Aaron Appindangoye Sivasspor 13 3 - -
F Aaron Boupendza Hatayspor 27 5 - -
O Aaron Lennon Kayserispor 28 2 1 -
O Aatif Chahechouhe BB Erzurumspor 14 3 - -
O Abdulkadir Parmak Trabzonspor 24 4 - -
D Abdulkerim Bardakçı Konyaspor 29 6 - -
D Abdullah Durak Rizespor 22 4 - -
K Abdulsamed Damlu Yeni Malatyaspor 13 1 - -
D Abdurrahman Canlı Hatayspor 8 1 - -
F Adam Bareiro Alanyaspor 29 4 - -
O Adem Büyük Yeni Malatyaspor 25 7 - -
O Adem Ljajic Beşiktaş 16 2 - -
D Adil Demirbağ Konyaspor 15 6 - -
F Adis Jahovic Göztepe 11 2 - -
D Adolphe Teikeu BB Erzurumspor 15 2 - -
O Afriyie Acquah Yeni Malatyaspor 28 8 - -
O Ahmed Ildiz Yeni Malatyaspor 27 3 - -
D Ahmet Çalık Konyaspor 23 5 - -
D Ahmet Oğuz Sivasspor 10 1 - -
O Alan Kasımpaşa 15 1 - -
O Alassane Ndao Fatih Karagümrük SK 31 6 - -
D Alexandros Katranis Hatayspor 17 4 - -
D Alexandru Epureanu Başakşehir 26 3 - -
O Alexandru Maxim Gaziantep 29 6 - -
K Ali Şaşal Vural Sivasspor 11 3 - -
F Ali Yavuz Kol Galatasaray 4 1 - -
D Alin Tosca Gaziantep 28 4 - -
F Aliou Badji Ankaragücü 8 2 - -
D Alparslan Erdem Fatih Karagümrük SK 11 1 - -
D Alpaslan Öztürk Göztepe 16 4 - -
O Alper Potuk Ankaragücü 16 3 1 -
D Alper Uludağ Konyaspor 6 4 - -
K Altay Bayindir Fenerbahçe 30 2 - -
O Amar Rahmanovic Konyaspor 9 4 - -
O Amedej Vetrih Gaziantep 22 7 - -
F Amilton Antalyaspor 28 7 - 1
O Amir Hadziahmetovic Konyaspor 26 3 - -
O Anderson Esiti Göztepe 12 1 - -
F Andre Gaziantep 18 1 - -
O Andre Poko Göztepe 2 1 - -
O Andre Sousa Gaziantep 17 4 - -
O Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük SK 17 3 - -
O Angelo Sagal Denizlispor 28 4 - -
O Anil Koc Kasımpaşa 20 - - 1
D Ante Kulusic Ankaragücü 10 1 - -
F Anthony Nnaduzor Nwakaeme Trabzonspor 27 2 1 -
D Arda Kizildag Gençlerbirliği 26 7 - -
F Arda Turan Galatasaray 25 6 - -
F Armando Sadiku BB Erzurumspor 5 - 1 -
F Armin Hodzic Kasımpaşa 21 2 - -
F Arouna Kone Sivasspor 24 1 - -
F Artem Kravets Konyaspor 24 3 - -
F Artur Sobiech Fatih Karagümrük SK 30 5 - -
D Arturo Mina BB Erzurumspor 9 4 - -
F Arvydas Novikovas BB Erzurumspor 28 2 - -
O Assane Diousse Ankaragücü 16 3 - -
O Atakan Ridvan Cankaya Ankaragücü 20 5 - -
O Atiba Hutchinson Beşiktaş 29 3 - -
D Atila Turan Ankaragücü 21 4 - -
D Atınç Nukan Göztepe 21 1 - -
D Attila Szalai Fenerbahçe 12 1 - -
O Aytaç Kara Kasımpaşa 26 10 1 -
D Aziz Behich Kayserispor 25 5 - -
O Badou Ndiaye Fatih Karagümrük SK 14 2 - -
F Bengali Fode Koita Kasımpaşa 11 2 - -
F Benik Afobe Trabzonspor 26 1 - -
F Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor 24 6 - -
O Berat Ayberk Özdemir Trabzonspor 10 1 - -
D Berkan Emir Göztepe 27 3 1 -
O Berkan Kutlu Alanyaspor 30 4 - -
O Berkay Ozcan Başakşehir 25 1 - -
O Bernard Mensah Beşiktaş 24 4 - -
F Bilal Basacikoglu Trabzonspor 6 1 - -
D Bogdan Butko BB Erzurumspor 7 1 - -
D Boli Bolingoli-Mbombo Başakşehir 6 2 - -
F Brian Samudio Rizespor 28 2 - -
F Brown Ideye Göztepe 21 2 - -
O Bunyamin Balci Antalyaspor 29 2 - -
F Caleb Ekuban Trabzonspor 26 2 - -
D Caner Erkin Fenerbahçe 25 7 - -
D Caner Osmanpaşa Sivasspor 19 2 - -
O Cenk Ahmet BB Erzurumspor 22 3 - -
K Cenk Gonen Denizlispor 14 1 - -
O Ceyhun Gülselam Alanyaspor 15 5 - -
F Cherif Ndiaye Göztepe 32 3 - -
D Christian Luyindama Galatasaray 21 4 - -
K Costel Pantilimon Denizlispor 15 1 - -
D Cristian Sapunaru Kayserispor 25 1 1 1
F Cyle Larin Beşiktaş 30 3 1 -
O Damjan Djokovic Rizespor 11 3 - -