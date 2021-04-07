Gençlerbirliği - BB Erzurumspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Suat Aslanboğa yönetiyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Suat Aslanboğa yönetiyor.





GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Sandro.

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Hasan, Leo, Omolo, Boumal, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir

GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.