Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - BB Erzurumspor | CANLI

Gençlerbirliği - | CANLI

Spor Toto 'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:58
Gençlerbirliği - BB Erzurumspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Suat Aslanboğa yönetiyor.


GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , Arda, , , , , Murat, Candeias, , .

BB Erzurumspor: , Murat, , , , , Boumal, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir

GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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