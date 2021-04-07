Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Antalyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Sivasspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Veysel, Amilton, Dorukhan, Sidney Sam, Fredy, Podolski

Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Erdoğan, Boyd, Yatabare