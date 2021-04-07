Antalyaspor Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Doğukan, Ufuk, Fredy, Amilton, Sam, Podolski
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Coffie, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Sivasspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da başladı. Zorlu müsabaka beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.