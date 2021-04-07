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'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Antalyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 19:00
Antalyaspor Sivasspor | CANLI

'in 33. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: , , , Kudriashov, Eren, , , , , Sam, Podolski

Sivasspor: , , , , , , Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Sivasspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da başladı. Zorlu müsabaka beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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