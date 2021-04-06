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Süper Lig'e gençlik ayarı! İşte o liste...

'de birçok takım teknik direktör değişimine gitti. Son olarak Fatih Karagümrük'ün başına Farioli, 'nın başına ve 'nin başına 'nun geçmesiyle teknik adamların yaş ortalaması da iyice düştü. İşte o liste...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 00:17 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 00:27
Süper Lig'e gençlik ayarı! İşte o liste...

Süper Lig'de 'un 'ı 3-0, 'nın da 'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlattıkları galibiyetlerde, dikkat çeken bir detay da iki genç teknik adamla bunu başarmalarıydı. Hatayspor Teknik Direktörü 43, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu 38 yaşında… Ve bu iki genç teknik patron Süper Lig'de yalnız değil…

Son dönemlerde artan 45 yaş altı teknik direktör furyasına , ilk maçında galibiyet alan 40 yaşındaki ile katılırken, 'dan 41, 'dan 44, Karagümrük'ten Farioli ise 31 yaşında. Öte yandan bu sezon 41 yaşındaki 'u, 40 yaşındaki Mert Nobre ise Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. (Sabah)

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