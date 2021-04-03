Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Trabzonspor maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KADRODA 6 EKSİK

Trabzonspor Kulübü, Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıkladı. 22 kişilik kafilede şu oyuncular bulunuyor:



Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hosseini, Hugo, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Hakan, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Safa, Ekuban, Yusuf ve Nwakaeme.



Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı.

YİĞİDOLAR'DA TEK EKSİK!

Sivasspor´un, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı süren Serhiy Rybalka Trabzon karşısında görev yapamayacak.

2 TAKIMIN MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Yiğidolar son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.