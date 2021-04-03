Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - FATİHKARA GÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 3 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan Akkan, M. Talbi, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Samudio, Sabo, Dokovic, Skoda

Fatih Karagümrük: Viviano, Enzo Roco, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Biglia, Salibur, Jimmy Durmaz, Castro, Bertolacci, Borini