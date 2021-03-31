Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen dört büyüklerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen dört büyüklerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, önemli isimlerle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Süper Lig devleri, sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Devlerin radarına giren genç yıldız için kulüpler yoğun bir rakabete girdi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Uzundurukan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Enis Destan için düğmeye bastığını açıkladı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Dört büyükler bu kez de Altınordu'nun genç ve milli yıldızı Enis Destan'ı transfer edebilmek için kıyasıya bir rekabete girdi.
Ancak Altınordu yönetimi, Fransa ve Almanya liginden de teklifler aldığı Enis'i Türkiye'den bir takıma değil, yurt dışına göndermek istiyor.