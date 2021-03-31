Haberler Süper Lig Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Son dakika transfer haberi: , , ve  transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'de şampiyonluk hesapları yapan dört büyüklerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , , ve , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Süper Lig devleri, genç yıldız için kıyasıya bir rekabete girdi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 18:18 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 18:23
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Spor Toto 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen dört büyüklerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , , ve , önemli isimlerle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren devleri, sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Devlerin radarına giren genç yıldız için kulüpler yoğun bir rakabete girdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Uzundurukan, , , ve 'un Enis Destan için düğmeye bastığını açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Dört büyükler bu kez de Altınordu'nun genç ve milli yıldızı Enis Destan'ı transfer edebilmek için kıyasıya bir rekabete girdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Ancak Altınordu yönetimi, Fransa ve Almanya liginden de teklifler aldığı Enis'i Türkiye'den bir takıma değil, yurt dışına göndermek istiyor.

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