Son dakika spor haberleri: Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası Fırat Aydınus ilk kez Galatasaray maçında düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden duyuruldu.



FIRAT AYDINUS 2 YIL SONRA GALATASARAY MAÇINDA!

Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra (2 yıl 4 ay) ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak. Dev derbinin sonlarında olay çıkmış ve iki takım oyuncuları birbirine girmişti.



HALİL UMUT MELER SÜRPRİZİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, hakem Halil Umut Meler'i maçlarında görmek istemediklerini açıklamıştı. Meler, hemen bu açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya atandı.



ÜST ÜSTE 2 BEŞİKTAŞ MAÇI YÖNETECEK!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Kasımpaşa maçına atanan Halil Umut Meler, siyah-beyazlıların üst üste 2 maçını yönetmiş olacak.



İşte 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler:



Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker



Rizespor-Karagümrük: Ümit Öztürk



Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan



BB Erzurumspor-Konyaspor: Sarper Barış Saka



MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Ali Palabıyık

Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus



Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

Fenerbahçe-Denizlispor: Cüneyt Çakır