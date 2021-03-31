Son dakika spor haberleri: Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası Fırat Aydınus ilk kez Galatasaray maçında düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden duyuruldu.
FIRAT AYDINUS 2 YIL SONRA GALATASARAY MAÇINDA!
Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra (2 yıl 4 ay) ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak. Dev derbinin sonlarında olay çıkmış ve iki takım oyuncuları birbirine girmişti.
HALİL UMUT MELER SÜRPRİZİ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, hakem Halil Umut Meler'i maçlarında görmek istemediklerini açıklamıştı. Meler, hemen bu açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya atandı.
ÜST ÜSTE 2 BEŞİKTAŞ MAÇI YÖNETECEK!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Kasımpaşa maçına atanan Halil Umut Meler, siyah-beyazlıların üst üste 2 maçını yönetmiş olacak.
İşte 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler:
Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker
Rizespor-Karagümrük: Ümit Öztürk
Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
BB Erzurumspor-Konyaspor: Sarper Barış Saka
MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Ali Palabıyık
Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
Fenerbahçe-Denizlispor: Cüneyt Çakır