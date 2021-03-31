Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası Fırat Aydınus ilk kez Galatasaray maçında düdük çalacak

Son dakika spor haberleri: Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası Fırat Aydınus ilk kez Galatasaray maçında düdük çalacak

'de milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. resmi hesabından yaptığı açıklamada, 32. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçına Fırat Aydınus atanırken ilginç bir ayrıntı göze çarptı. Aydınus, 2018 yılındaki olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından ilk kez sarı-kırmızılı takımın maçında görev alacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:32 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:50
Son dakika spor haberleri: Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası Fırat Aydınus ilk kez Galatasaray maçında düdük çalacak

Spor Toto 'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği hakemler, 'nun resmi sitesinden duyuruldu.

FIRAT AYDINUS 2 YIL SONRA GALATASARAY MAÇINDA!
Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra (2 yıl 4 ay) ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak. Dev derbinin sonlarında olay çıkmış ve iki takım oyuncuları birbirine girmişti.

HALİL UMUT MELER SÜRPRİZİ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, hakem Halil Umut Meler'i maçlarında görmek istemediklerini açıklamıştı. Meler, hemen bu açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya atandı.

ÜST ÜSTE 2 BEŞİKTAŞ MAÇI YÖNETECEK!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Kasımpaşa maçına atanan Halil Umut Meler, siyah-beyazlıların üst üste 2 maçını yönetmiş olacak.

İşte 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker

Rizespor-Karagümrük: Ümit Öztürk

Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

BB Erzurumspor-Konyaspor: Sarper Barış Saka

MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Ali Palabıyık

Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

Fenerbahçe-Denizlispor: Cüneyt Çakır

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