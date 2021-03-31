Son dakika spor haberi: Süper lig rakip tanımıyor! 20 yılda 73 hoca...

İNGİLTERE'DE SADECE 3 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ Süper Lig 'de yapılan 29 teknik adam değişikliğine karşın Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

'KOLAYI SEÇİYORLAR'

Trabzonspor'un eski başkanlarından Sadri Şener, takımlarda sıkça yaşanan antrenör değişikliğini yorumladı. "Kulüp yöneticileri mesuliyetten kaçıyor" diyen Şener, "Kadronda iyi topçular yoksa ne yapabilirsin ki? Kulüpte bunları organize edecek kişi de başkan ve yöneticilerdir. Ben de zamanında çok olmasa da hoca değişikliğine gittim. Tabii ki bu yanlış bir yol ama mesuliyetten kaçan başkan ve yöneticiler için en kolay yol hocayı göndermek. Yönetimler de kolay olanı yapıyor" şeklinde konuştu.