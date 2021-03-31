Son dakika spor haberi: Süper lig rakip tanımıyor! 20 yılda 73 hoca...

20 YILDA 73 HOCA
Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da da çok antrenör değişiklikleri yaşandı. Son 20 sezonda 4 büyükler toplam 73 kez antrenör değiştirirken, neredeyse her sezona bir hoca düşüyor.
Söz konusu dönemde geçici teknik direktörler hariç Trabzonspor 24, Galatasaray 17, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 16 kez antrenörleriyle vedalaştı.
-EROL BULUT: Fenerbahçe, takımın başına büyük umutlarla getirdiği Erol Bulut ile yollarını Süper Lig'e 31. hafta sonunda verilen milli arada ayırdı. Yerine Emre Belözoğlu geçti.
- OKAN BURUK: Geçen sezon Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, 29 Ocak 2021 tarihinde kulübüyle yollarını ayırdı. Yerine Aykut Kocaman getirildi.
-MARIUS SUMUDICA: Gaziantep FK ile yollarını ayırmasının ardından Çaykur Rizespor'a giden Sumudica, 7 maç sonunda görevi bıraktı.
-MEHMET ALTIPARMAK: Kasımpaşa'dan 7. haftadan sonra ayrılan Mehmet Altıparmak, gittiği Gençlerbirliği'nde ise 38 gün görev yapabildi.
-İRFAN BUZ: 13 Kasım'da anlaştığı Kasımpaşa'dan 14 gün sonra istifa eden İrfan Buz, şu anda Yeni Malatyaspor'u çalıştırıyor.
-TAMER TUNA: Antalyaspor'da geçen sezonun 2. yarısında başarılı sonuçlar alan Tamer Tuna ile yollar 6. hafta sonunda fikir uyuşmazlığı yüzünden ayrıldı.