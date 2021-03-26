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Spor Toto 'den haberleri sizler için derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Süper Lig'den haberler

Hatay statta çalıştı

Hatayspor milli maç için verilen arada, 3 Nisan Cumartesi günü yapacağı G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo beyazlılar, yönetiminde yeni Hatay Stadyumu'nda idman yaptı. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcular turnuva yaparken, kazanan yeşil takım oldu.

HOROZ BOŞ GEÇMEDİ

, milli maçlar nedeniyle 'e verilen arada TFF 1. Lig temsilcisi ile hazırlık maçı yapacak. Başakşehir maçının ardından 3 günlük izin yapan yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe ile yapacağın maçın hazırlıklarına başlayacak. Horoz, bu sürede 28 Mart Pazar günü Altay ile Denizli Atatürk Stadı'nda hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

11 MAÇTA GOLE KAPATTI

Antalyaspor'un deneyimli kalecisi Boffin, 31 hafta sonunda kalesini en çok gole kapatan kaleci oldu. Boffin, 11 mücadelede kalesinde gol görmedi ve bu alanda zirvede yer aldı. 33 yaşındaki eldiveni 10'ar maç ile Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ile Trabzonsporlu Uğurcan Çakır takip ediyor.

GELECEĞİ KAZANACAĞIZ'

maçının hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da yeni teknik patron Hamza Hamzaoğlu, iddialı konuştu: "Oyunumuzu daha iyiye götürmeye çalışacağız. Göztepe maçı önemli, kazanmak istiyoruz. Hem sezonu hem önümüzdeki seneleri kazanmak için adım atacağız. Doğru işler yapacağız."

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