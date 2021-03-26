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Son dakika spor haberi: 'de kart raporu! Kırmızı arttı sarı azaldı

Son dakika spor haberi: 'in 31 haftalık bölümündeki kart raporu ortaya çıktı. Ligde, sarı kartlar azalırken kırmızı kartlar son 10 yılın en yüksek ortalamasına ulaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 13:57
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de kart raporu! Kırmızı arttı sarı azaldı

'de son yılların en fazla kırmızı ve en az sarı kartın gösterildiği sezon yaşanıyor. Sezonunun geride kalan 31 haftalık bölümde futbolculara toplamda 97 kırmızı ve bin 296 sarı kart gösterildi. Ligde hakemler, kırmızı kartlarına hafta başına 3,13, sarı kartlarına ise maç başına 4,18 ortalamayla başvurdu. Son 10 yıllık dönemde ligde en fazla kırmızı kartın gösterildiği ve en az sarı kartın çıktığı sezon, 2020-2021 sezonu olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA KIRMIZI KART ANTALYASPOR VE HATAYSPOR'A

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde en fazla kırmızı kartı Fraport TAV ile Atakaş Hataysporlu futbolcular gördü. Ligde Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hataysporlu futbolculara şu ana kadar 9'ar kez kırmızı kart gösterildi. Bu iki takımı, 7'şer kırmızı kartla ve takip etti. Sadece İttifak Holding Konyasporlu oyunculara kırmızı kartın çıkmadığı ligde, 'den de bir futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

EN FAZLA SARI KART MKE ANKARAGÜCÜ'NE

Süper Lig'de bu sezon en fazla sarı kart futbolcularına çıktı.

Başkent ekibinin oyuncularına toplamda 74 kez sarı kart gösterilirken, bu takımı 72'şer kartla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve izledi. Ligde ve ise 47'şer kezle şu ana kadar en az sarı kart gören takımlar oldu.

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