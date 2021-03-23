Ozan 'devam' dedi! İşte haftanın panoraması

Süper Lig'de müthiş bir haftayı daha geride bıraktık. Sonunda gole de doyduk. Maçlarda tam 37 gol oldu. Gözler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbideydi. Kartal, Vida ile öne geçtikten sonra Aboubakar ile büyük fırsatları harcadı. Bir türlü 2. golü bulamadı. Ozan Tufan 89'da uzaklardan mükemmel bir gol attı. Bu gol hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı ligin kalan bölümü için heveslendirdi. Yine de Kartal 1 maç eksiğine rağmen Cimbom'dan 3, Kanarya'dan ise 5 puan önde bulunuyor. Erol Bulut yine defansın oynatmakla, Sergen Yalçın ise değişikliklerde gecikmesiyle eleştirildi.

SAVUNMA DARMADAĞIN

Galatasaray derbi haftasında evinde Çaykur Rize'yi yenerek avantaj elde etmek istiyordu. Ancak 4-3 yenilerek Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. 4-4-2 sistemi, Emre Akbaba, Etebo hepsinin aksamasına rağmen Fatih Terim ısrarını sürdürdü. 4-3-3'e alışmış takımın organizasyonu bozulunca savunmanın da eli ayağına dolaştı. Trabzonspor, son haftaların formda takımı Ankaragücü'nü Ekuban, Djaniny ortaklığıyla yıktı. Üst sıralar için iştahını artırdı. F.Bahçe'den Ozan, G.Birliği'nden Sefa, G.Saray'dan Emre Akbaba, Sivas'tan Fajr,Antalya'dan Bünyamin'in golleri görülmeye değerdi.

HAFTANIN ASİSTİ: HADDADI (KASIMPAŞA)

İstanbul ekibi soldan etkili geldi. Haddadi mükemmel bir orta kesti. Arka direkte demarke durumdaki Yusuf Erdoğan için golü atmak fazla zor olmadı.

HAFTANIN KURTARIŞI: UĞURCAN (TRABZONSPOR)

Başarılı eldiven 10 saniye içinde 2 müthiş kurtarış yaptı. Önce Lobdjanidze çaprazdan vurdu, çıkardı. Dönen topta Çekiçi vurdu, adeta uzayıp topu çeldi.

HAFTANIN TAKIMI: ÇAYKUR RİZE

Karadeniz temsilcisi, şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 mağlup etti. Akıllı oyun planıyla tertemiz bir galibiyet elde etti. Alkışı aldı.

HAFTANIN GOLÜ: OZAN TUFAN

Sonradan oyuna girdi, Fenerbahçelilerin umutlarının azaldığı bir anda 109 kilometrelik bir mermi yolladı. Kaleci Ersin meşin yuvarlağı ancak ağlarında gördü.

HAFTANIN SÖZÜ: SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ın hocası karşılaşma sonrasında hakem Halil Umut Meler'den şikayetçiydi. Hakemin F.Bahçe'yi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptığını belirten başarılı çalıştırıcı "Bu arkadaştan hiç memnun değilim. Kendisini bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın, Meler'in özellikle ikinci yarı kararlarını eleştirdi.

HAFTANIN OLAYI: SONUNDA GOLE DOYDUK

Süper Lig'de "Aman koltuğum gitmesin" diyen yerli hocaların sürekli otobüs çekmelerinden futbolseverler bıkmıştı. Bu hafta futbola ve gollere doyduk. Tam 37 gol izledik. Hocalar oyuncularına serbestlik tanıyınca yetenekler de ortaya çıktı. Haftanın golü olabilecek 4-5 gole şahit olduk.